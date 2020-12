Among Us llegó a la Nintendo Switch -CONFIRMADO

El juego viral de misterio que se ha convertido en uno de los más pupulares del momento, llegó a la Nintendo Switch.

Among Us llegó a la Switch, así lo anunció la propia Nintendo en su más reciente edición del Indie World Showcase. Este porte se hace luego de dos años de su lanzamiento en 2018, y después de volverse uno de los títulos más populares de 2020.

El juego, desarrollado por el estudio Innersloth, se popularizó durante el confinamiento debido a la pandemia global.Streamers de la talla de PewDiePie, Rubius y hasta la congresista estadounidense Alexandra Ocasio-Cortés realizaron transiones en vivo jugando Among Us. Adicionalmene, el juego se llevó varios galardones en la gala de The Game Awards de 2020.

Por lo que era cuestión de tiempo para que llegara a una de la principales consolas. En este caso fue a la Nintendo Switch.

Among Us llegó a la Switch: Cómo descargarlo

Among Us en la Switch permitirá partidas de 4 hasta 10 jugadores en línea, o a través de WiFi local. En dichas partidas podrán participar jugadores que est´n corriendo el título en otr plataforma.

El juego tendrá un costo de solo 5 dólares, y podrás descargarlo directamente de la Nintendo eShop.

El juego seguirá disponible tanto para PC como otras plataformas móviles. No obstante, la flexibiludad de la Nintendo Switch permite una adaptación natural para el juego. Y en todos los casos, se tiene el potencial de jugar de forma cooperativa entre todos los ecosistemas.

Among Us Nintendo Switch