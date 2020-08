Intel Tiger Lake Versus AMD Ryzen 4000 ¿Cuál es mejor para ti?

Con la llegada de los procesadores Intel Tiger Lake de última generación, es momento de comparar a los procesadores más poderosos para definir cuál es más rápido.

Ahora que Intel anunció finalmente su nueva generación de CPU Tiger Lake para portátiles, el AMD Ryzen 4000 tiene competencia. Y como es obvio, nosotros los pusimos a prueba para definir de entrada cuál es más rápido.

Las laptops con los nuevos CPU Tiger Lake de Intel no han salido todavía, y llegarán en septiembre. En cambio sí muchas más portátiles con Ryzen 4000 a punto de salir. Pero eso no impidió que saquemos nuestras propias conclusiones basadas en lo que sabemos. Basados en los detalles técnicos que han revelados las compañías.

El nuevo chico de la cuadra: Intel Tiger Lake

Intel se reservó muy bien la información sobre los nuevos Tiger Lake. Por lo que todavía no hay muchos detalles. Lo que sí sabemos oficialmente es que los nuevos procesadores se desarrollaron utilizando una arquitectura de 10 nm. Al mismo tiempo, usaron una tecnología SuperFin, la cual resuelve las velocidades limitadas de los Ice Lake de la presente generación.

Si bien los chips de Ice Lake eran más eficientes que los Comet Lake, la velocidad máxima, a 15 vatios, del Core i7-1065G7, fue de 3,9 GHz sobre una bas base de 1,3 GHz.

Intel también tiene un Core i7-1068NG7 de mayor potencia, pero exclusivo de los productos de Apple, incluido el Apple MacBook Pro de 13 pulgadas. Dicho procesador funciona a 28 vatios con una velocidad turbo de 4,1GHz, partiendo de una base de 2,3GHz. Ambos son chips de cuatro núcleos con Hyper-Threading y gráficos Iris Plus/Gen 11 que funcionan a la misma velocidad de reloj.

Un salto hacía adelante

Tiger Lake no tendrá problema en superar a los chips de décima generación, desde el punto de vista del rendimiento. Y aunque, no se indicaron sus velocidades, se puede ver en la información que Intel publicó que los núcleos de Willow Cove en los nuevos chips de Tiger Lake alcanzarán cerca de 5GHz. Mientras que los núcleos más rápidos de Sunny Cove en Ice Lake solo llegan a 4.1GHz.

Mayores velocidades utilizando más energía es fácil de lograr. Pero Intel dijo que también está haciendo de los nuevos procesadores, unidades más eficientes. Eso significa que el Tiger Lake debería funcionar a más rápido a las vez que consume menos energía.

Por otro lado, el desempeño gráfico en los Tiger Lake también fue reforzados con Xe LP. Este es un núcleo rediseñado que debería ofrecer casi el doble de rendimiento que los gráficos que ofrecen actualmente los Ice Lake. De hecho, Intel afirma que el chip Tiger Lake de 11va generación que funciona a 15 vatios superará a un chip Ice Lake de 10º generación que funciona a 28 vatios.

El campeón defensor, Ryzen 4000, es impresionante

El Ryzen 4000 “Matisse” de AMD cambió el panorama de las laptops como ningún otro CPU en años. Con 8 núcleos en un chip de 7nm, elevó los puntos de referencia en cuanto al rendimiento multi-core, y simplemente funciona mucho menos caliente que los chips Intel Comet Lake H de 14nm de 10º generación.

También supera ampliamente a los chips Ice Lake de 10nm de Intel, de décima generación. La razón principal es el número de núcleos, además de los núcleos de gráficos Radeon, y la eficiencia del proceso de 7nm de TSMC. Pero la prueba está en los productos, y nos ha impresionado el rendimiento de primera clase que ofrecen los portátiles económicos como el Acer Swift 3 y el HP Envy x360 13.

Esto puede caer como un balde de agua fría para los fanáticos de Intel. Pero la realidad es que hay un nuevo campeón.

Intel Tiger Lake Versus AMD Ryzen 4000, la hora de la verdad

Llegó el momento de que demos nuestras previsiones. Lo haremos basados en tres métricas que importan en los portátiles:

Rendimiento multi-core,

Desempeño single-core.

Manejo de gráficos o juegos.

Rendimiento multi-core

Creemos que si los rumores son ciertos de que Tiger Lake U será un chip de “solo” cuatro núcleos, entonces el Ryzen 4000 U tendrá la ventaja. Es una simple matemática, en la que 8 núcleos son más que 4, y aún no vimos la excepción a esa regla.

Eso sí, el Tiger Lake U de Intel podría sorprendernos con sus velocidades muy altas. No obstante, solo si pudiera mantener esas velocidades pudiera preocupar a los Ryzen 4000 U. Aún así, ponemos nuestra ficha en los Ryzen 4000 U de AMD. Claro, no todo el mundo necesita 8 núcleos para lo que haces en un pequeño portátil, pero para aquellos que lo hacen, no puedes superarlo.

Ganador: Ryzen 4000

Rendimiento de un solo núcleo

Para el rendimiento de un solo núcleo que se aplica a la mayoría de las aplicaciones principales, Tiger Lake tiene la ventaja. El Ryzen 7 4000U es casi igual y a veces más rápido que los chips Ice Lake U de Intel de 10º generación, pero Intel podría recuperar la ventaja gracias a la tecnología SuperFin y a las velocidades más altas de Tiger Lake U.

El argumento de Intel es que no necesitas todos esos núcleos en una pequeña laptop de 13 pulgadas. En cambio, necesitas velocidades más altas para tener una mayor capacidad de respuesta en la mayoría de las aplicaciones comunes que la gente usa en las laptops, como Chrome, Office e incluso Photoshop.

Ganador: Intel Tiger Lake

Manejo de gráficos o juegos

Sospechamos que Intel, por primera vez, estará muy bien con los gráficos. Además de aumentar los motores de ejecución, de 64 a 96, Intel rediseñó y optimizó todos los núcleos de gráficos del Xe LP para los portátiles Tiger Lake. Intel ya estudió a los Ryzen 4000 U, y está dispuesta a decir que los gráficos Xe LP en Tiger Lake ofrecerán una experiencia de juego AAA en portátiles. Esta es una gran promesa para este segmento del mercado.

Conociendo a los abogados de Intel, no dejarían que la compañía dijera eso a menos que fuera verdad. Aunque hay muchas advertencias en la declaración, creemos que el rendimiento de los juegos de Tiger Lake U será un punto de honor para Intel, por una vez.

Dato clave

Un factor clave de todo esto es el soporte de Tiger Lake para la memoria LPDDR5/5400 y LPDDR4X/4267. Ambas velocidades de la memoria superan el soporte de memoria LPDDR4X/3733 de Ryzen y Ice Lake. Tomando en cuenta que el rendimiento de los gráficos integrados depende en gran medida del ancho de banda de la memoria, Intel también debería tener la ventaja en este aspecto.

Depende de lo fácil que sea encontrar portátiles que soporten la RAM de mayor velocidad. Pero suponemos que los primeros portátiles que vengan con un procesador Tiger Lake lo tendrán.

Ganador: Intel Tiger Lake

Conclusión Intel Tiger Lake Versus AMD Ryzen 4000

Con Tiger Lake ganando dos de las tres categorías, vamos a decir que el favorito para ganar la batalla de los procesadores de nueva generación de este año es Tiger Lake U.

¡Pero ojo! Hay algunas excepciones.

Si de hecho necesitas una máquina portátil con un procesador de 8 núcleos de menos de 3 libras, tu única opción tendrá el logo de AMD. Pero para aquellos que quieran una laptop de uso general, con velocidades máximas muy altas y en un rendimiento de gráficos superior, la ventaja la tienen los Tiger Lake U.