Samsung incluirá audífonos con el Galaxy Note 20 -pero no en la caja

Hasta hace poco es común que los fabricantes incluyeran auriculares con los equipos nuevos. Sin embargo, en la actualidad es una práctica cada vez menos frecuente. Pero Samsung no quiere romper la tradición, a su manera.

Samsung incluirá audífonos con el Galaxy Note 20 cuando inicie las entregas la próxima semana en el mercado norteamericano. Pero, en vez de incluirlos en la caja, Samsung mandará a sus usuarios un par de auriculares USB-C sin cargo adicional.

Para el Galaxy Note 20, Samsung decidió no incluir los auriculares AKG con cable de la caja. Pero eso no significa que ambas marcas hayan dejado de colaborar. En cambio, AKG fue la resposansable de desarrollar y afinar el sonido dentro de los Galaxy Buds Live.

Según el fabricante, “los consumidores que prefieran los audífonos con cable USB-C, nuestro equipo de atención al cliente puede ofrecerlos a pedido” y recibirán un par sin cargo.

Sin embargo, no está claro cuánto tiempo llevará esta operación. No sería de extrañar que la misma lleve varias semanas. Este ofrecimiento solo es para aquellos modelos de Galaxy Note 20 que no incluyan los auriculares en la caja, es decir, en Estados Unidos.

Samsung incluirá audífonos con el Galaxy Note 20 solo si llamas a Atención al Cliente

Para comunicarse con el servicio de atención al cliente de Samsung en línea o llamando al 1-800-SAMSUNG. Obviamente vas a necesitar el comprobante de compra. Luego, Samsung enviará los auriculares directamente a tu hogar. Probablemente, serán los mismos auriculares desarrollaos conjuntamente con AKG que se incluyen con los teléfonos Galaxy S20, que son bastante buenos y tienen un costo, por separado de USD 30.