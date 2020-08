TikTok y WeChat serán prohibidas en los Estados Unidos

Trump firmó la orden ejecutiva para prohibir TikTok y WeChat en 45 días. La propia Casa Blanca lo confirmó al publicar en su web la Orden Ejecutiva abordando la amenaza planteada por TikTok. Todo podría cambiar en caso de que las titulares de ambas aplicaciones lleguen a un acuerdo de venta con una compañía americana.

Así pues, los más de 100 millones de estadounidenses que descargaron TikTok, ya no recibirán actualizaciones de software. De igual manera, los anunciantes de ese país tampoco podrán invertir en publicidad en la red social, e incluso, la aplicación podría eliminarse de las de App Store de Apple y Google Play Store.

A menos que, como detallaremos más adelante, una compañía norteamericana adquiera las operaciones de la red social en el mercado norteamericano.

Al mismo tiempo, esta acción encendió las alertas del mundo del gaming, ya que Tencent, además de WeChat, también tiene inversiones en importantes compañías de videojuegos.

Citando preocupaciones de seguridad nacional, el presidente Trump firmó las dos órdenes ejecutivas amparándose en los poderes especiales que le fueron otorgados por la emergencia económica. Esto le da a ByteDance y Tencent 45 días, hasta el 21 de septiembre, para detener las operaciones de TikTok y WeChat, en los Estados Unidos.

O, en última instancia, vendérselas a una compañía estadounidense.

A principios de semana se supo que Microsoft está evaluando la compra de TikTok. No obstante, los rumores de que Apple podría también estar considerando adquirir esta red social son cada vez más persistentes,

Eso no es nuevo para TikTok ya que el gobierno de la India tomó una decisión similar hace meses. Igualmente, Australia está contemplando acciones similares en contra de la famosa app.

La aplicación de mensajería WeChat, propiedad de Tencent, también se verá afectada por las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump. WeChat, lanzada en 2013, tiene en la actualidad más de mil 200 millones de usuarios, de los cuales 90 por ciento son de China.

Pero WeChat no es solo mensajería, es también considerada una red social. Con lo cual, tomando en cuenta su base de uso, calificaría como la quinta con más usuarios activos en todo el mundo.

Además de WeChat, Tencent es propietaria, y poseedora de acciones, de varios de los estudios con los videojuegos más populares en el mundo. Por ejemplo, posee 100% de Riot Games (League of Legends, Valorant), 40 por ciento de Epic Games (Fortnite) y 11.5 por ciento de Bluehole (PUBG), solo por nombrar algunos.

Esto, comprensiblemente, hizo temblar al mundo del gaming al enterarse de la noticia.

No obstante, LA TIMES confirmó que la Casa Blanca aclaró que la orden ejecutivas solo está dirigida a bloquear las operaciones de WeChat. Por tanto, teóricamente los videojuegos propiedad de Tencent podrán seguir operando normalmente.

Video game companies owned by Tencent will NOT be affected by this executive order!

White House official confirmed to the LA Times that the EO only blocks transactions related to WeChat

So Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), et al are safe

(pending updates)

— Sam Dean 🦅 (@SamAugustDean) August 7, 2020