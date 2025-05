Tools for Humanity expande escaneo ocular en EE. UU. La startup de Altman lanza verificación con Orbs.

La empresa Tools for Humanity, cofundada por el CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció el despliegue de miles de dispositivos Orb —esferas para escaneo ocular— en diversas ciudades de Estados Unidos, ampliando significativamente el alcance de su plataforma de verificación de identidad basada en biometría. Esta tecnología, antes limitada a pruebas piloto en el país, ahora estará disponible en seis ciudades, incluyendo San Francisco, Los Ángeles y Atlanta.

El dispositivo Orb forma parte del proyecto World de la compañía y busca ofrecer un sistema de identificación fiable en una era marcada por la creciente sofisticación de los deepfakes generados por inteligencia artificial. Según Tools for Humanity, más de 12 millones de personas ya han utilizado el escaneo ocular en países como Filipinas, Portugal y Tailandia. Aquellos que se someten voluntariamente al escaneo también pueden recibir un token de criptomoneda denominado Worldcoin.

Desafíos regulatorios y manejo de la privacidad

A pesar del creciente uso de la tecnología, el proyecto World ha enfrentado escrutinio en mercados como Hong Kong, Kenia y Corea del Sur, principalmente por preocupaciones sobre privacidad y uso de datos biométricos. En su reciente anuncio, la empresa señaló que toda la información recopilada por los Orbs está cifrada y que no se almacena ningún dato personal. Adrian Ludwig, arquitecto principal de Tools for Humanity, explicó que se han reunido con autoridades reguladoras en EE. UU. antes de iniciar esta expansión, aunque no se especificó con cuáles.

La compañía busca posicionarse como una solución ante la dificultad de distinguir personas reales en entornos digitales plagados de identidades falsas. Su tecnología pretende establecer una “prueba de humanidad” como nuevo estándar de verificación de identidad digital.

Aplicaciones en el sector de citas y colaboraciones estratégicas

Como parte de su plan de crecimiento, Tools for Humanity ha anunciado una colaboración con Match Group Inc., empresa matriz de aplicaciones como Tinder, para realizar pruebas de verificación de edad mediante Orb, comenzando por el mercado japonés. El objetivo es reducir perfiles falsos en plataformas de citas, un problema agravado por el uso de IA generativa.

Match, al igual que su competidor Bumble, ya había implementado medidas de verificación de identidad y antecedentes, y ahora estudia integrar la tecnología de escaneo ocular en otras marcas del grupo como Hinge y Match.com. Ludwig plantea un futuro en el que los resultados de antecedentes puedan estar vinculados a una identidad verificada por Orb, aunque reconoce que esto requeriría asociaciones más profundas con proveedores de servicios de identidad.

“Para los usuarios, la tecnología no es el foco”, afirmó Ludwig. “Lo que quieren es tener la certeza de que están conociendo personas reales”.