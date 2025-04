Meta lanza el modelo de inteligencia artificial Llama 4: Un avance multimodal en el mundo de la IA.

Meta Platforms ha lanzado el sábado la última versión de su modelo de lenguaje grande (LLM) Llama, conocida como Llama 4 Scout y Llama 4 Maverick. La compañía afirma que estos modelos son los más avanzados de su clase y destacan especialmente en el ámbito de la multimodalidad, es decir, en la capacidad de procesar y combinar diferentes tipos de datos, como texto, imágenes, videos y audios.

Llama 4: Avances en multimodalidad

Meta señala que los nuevos modelos Llama 4 Scout y Llama 4 Maverick son un sistema de inteligencia artificial multimodal, lo que significa que son capaces de trabajar con diferentes formatos de contenido y realizar conversiones entre ellos. Según la empresa, estos modelos son los más avanzados hasta la fecha y están diseñados para ofrecer un rendimiento sobresaliente en el manejo de múltiples tipos de datos.

Llama 4 Behemoth: Un vistazo al futuro

Además de estos nuevos modelos, Meta presentó en primicia el Llama 4 Behemoth, un modelo aún más potente que, según la compañía, es uno de los más inteligentes del mundo y se utilizará para enseñar a los nuevos modelos en su desarrollo. Este modelo está diseñado para ofrecer un rendimiento aún más alto y apoyar en la capacitación de la próxima generación de modelos de IA.

Inversiones en IA: Meta apuesta fuerte

En el contexto de la creciente competencia en inteligencia artificial, las grandes empresas tecnológicas están invirtiendo fuertemente en infraestructura para IA. Tras el éxito de ChatGPT de OpenAI, que revolucionó el panorama tecnológico y estimuló la inversión en el aprendizaje automático, Meta ha decidido continuar ampliando su infraestructura en IA. La empresa planea destinar hasta $65 mil millones este año para fortalecer su capacidad en este campo, en respuesta a la presión de los inversores que exigen resultados.

Desafíos durante el desarrollo de Llama 4

Sin embargo, no todo ha sido sencillo para Meta en el desarrollo de su nueva versión de Llama. De acuerdo con un informe de The Information, la compañía retrasó el lanzamiento de Llama 4 porque durante su desarrollo no cumplió con las expectativas técnicas en ciertos aspectos, como en tareas de razonamiento y matemáticas. Además, se destacó que los modelos de Meta aún no alcanzan el nivel de OpenAI en cuanto a la realización de conversaciones de voz más humanas, lo que representa un desafío para la empresa.

El futuro de Llama y la competencia con OpenAI

A pesar de estos obstáculos, Meta sigue adelante con sus planes de mejorar y expandir su infraestructura de IA, buscando consolidar su posición en un campo cada vez más competitivo. Con la promesa de continuar desarrollando modelos más inteligentes, la compañía parece decidida a no quedar atrás frente a sus competidores, como OpenAI.