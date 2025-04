SpaceX lanza nuevos satélites Starlink desde California. La compañía estrenó un nuevo propulsor Falcon 9 y recuperó con éxito la etapa en el Pacífico; Amazon también se prepara para su primera gran misión satelital.

SpaceX realizó un nuevo lanzamiento este lunes desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, utilizando un propulsor Falcon 9 completamente nuevo para poner en órbita 27 satélites Starlink. El despegue tuvo lugar a las 4:06 p.m. (hora del Pacífico), aunque estuvo parcialmente cubierto por nubes.

Este propulsor, designado como B1091, es el segundo modelo nuevo que la empresa ha introducido en 2025, tras el B1092 utilizado en febrero en otra misión Starlink. Luego de separarse de la segunda etapa, el propulsor aterrizó exitosamente sobre la plataforma no tripulada “Of Course I Still Love You”, ubicada en el Océano Pacífico. Se trata del aterrizaje número 124 en esa plataforma y el número 428 en total para SpaceX.

Los satélites fueron colocados en una órbita baja terrestre, continuando con la misión de SpaceX de ampliar la cobertura global de internet de alta velocidad mediante su red Starlink.

Otro despegue exitoso desde Florida y se avecina competencia de Amazon

Este no fue el único lanzamiento reciente de SpaceX. La noche del sábado, la compañía lanzó 28 satélites Starlink desde la plataforma 40 del complejo de lanzamiento de Cabo Cañaveral, en Florida. El cohete despegó a las 11:07 p.m. y utilizó una primera etapa que ya había volado 18 veces anteriormente, siendo este su 19º vuelo, una muestra más de la estrategia de reutilización que distingue a SpaceX.

Por otro lado, Amazon se alista para entrar oficialmente en la carrera satelital. Este miércoles, la empresa United Launch Alliance (ULA) lanzará un cohete Atlas V desde la plataforma 41 también en Cabo Cañaveral, cargado con 27 satélites de Amazon. El lanzamiento está programado dentro de una ventana entre 7:00 y 9:00 p.m. (hora local).

Esta misión será particularmente significativa, ya que se trata del cargamento más pesado que haya transportado un Atlas V, gracias al uso de cinco propulsores sólidos adicionales. Además, marcará el primer lote de satélites de producción de Amazon, que planea poner en órbita un total de 3,236 satélites como parte de su ambicioso proyecto de conectividad global, similar a Starlink.