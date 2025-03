LG revolucionó el diseño del hogar con innovaciones tecnológicas. La compañía presentó soluciones inteligentes y eficientes en KBIS e IBS 2025, enfocadas en optimizar los espacios y mejorar la experiencia residencial.

LG Electronics dejó su huella en la Feria de la Industria de Cocina y Baño 2025 (KBIS) y en la Feria Internacional de Constructores 2025 (IBS), eventos que tuvieron lugar en Las Vegas del 25 al 27 de febrero. En esta edición, la compañía exhibió una gama de innovaciones diseñadas para transformar los espacios residenciales con tecnología de vanguardia y diseño inteligente.

Un despliegue de tecnología y diseño en KBIS 2025

LG cautivó a los asistentes de KBIS con su renovada línea de cocina ultra premium SKS (SIGNATURE KITCHEN SUITE), destacando la filosofía “True to Food”. Entre las innovaciones presentadas resaltó el Pro Range de inducción de 36 pulgadas sin zona de cocción y el revolucionario concepto Island System.

El evento también contó con la participación del chef ejecutivo Nick Ritchie, del SKS Experience & Design Center en Napa Valley, California, quien realizó demostraciones culinarias en vivo utilizando el SKS Pro Range y el horno de pared Combi. Estos electrodomésticos incorporaron Gourmet AI, un sistema inteligente que analiza los ingredientes disponibles y recomienda recetas y modos de cocción adecuados para optimizar la experiencia en la cocina.

La exhibición de SKS también mostró las cocinas “Technicurean”, una fusión de gastronomía y tecnología avanzada. Destacaron innovaciones como la cava de vino de columna de 24 pulgadas con curaduría de vino habilitada con LG ThinQ y el paquete SKS Transitional, diseñado para diversos estilos de vida.

Soluciones para el hogar inteligente: eficiencia y conectividad

Además de SKS, LG presentó en KBIS una variedad de soluciones premium enfocadas en optimizar los espacios y mejorar la eficiencia energética. Bajo el concepto “Zero”, la exhibición incluyó cuatro zonas temáticas: Zero Clearance, Zero Gas, Zero Venting y Zero Inefficiency.

Zero Clearance: Espacios optimizados con electrodomésticos que maximizan la eficiencia.

Espacios optimizados con electrodomésticos que maximizan la eficiencia. Zero Gas: Promoción de la electrificación con estufas de inducción y hornos eléctricos.

Promoción de la electrificación con estufas de inducción y hornos eléctricos. Zero Venting: Secadoras con bomba de calor DUAL Inverter y tecnología 6 Motion para mejorar el rendimiento.

Secadoras con bomba de calor DUAL Inverter y tecnología 6 Motion para mejorar el rendimiento. Zero Inefficiency: Electrodomésticos inteligentes, como el combo de lavadora y secadora LG SIGNATURE de 29 pulgadas y la WashTower, impulsados por LG ThinQ ON para una experiencia de hogar más eficiente.

Expansión en el mercado de constructores en IBS 2025

En su debut en la Feria Internacional de Constructores (IBS), LG presentó soluciones adaptadas a las necesidades de los constructores de viviendas. La exhibición incluyó espacios conceptuales diseñados para reflejar las tendencias actuales en vivienda y ofrecer paquetes de electrodomésticos eficientes y personalizados.

Los asistentes pudieron conocer paquetes de productos certificados ENERGY STAR con tecnología de bomba de calor, así como soluciones premium para viviendas unifamiliares y multifamiliares. En el área de reuniones, los constructores tuvieron la oportunidad de conectar con el equipo de ventas LG Pro Builders para explorar opciones adaptadas a sus proyectos.

Además, LG resaltó la importancia de la integración de tecnología en el hogar con su ecosistema LG ThinQ, que permite la conexión fluida de electrodomésticos y dispositivos IoT. Con ThinQ Care, la compañía también ofrece soporte proactivo para garantizar el rendimiento y durabilidad de sus productos, minimizando visitas técnicas innecesarias.

LG reafirma su compromiso con la innovación

Con su participación en KBIS e IBS 2025, LG fortaleció su posición en el mercado de electrodomésticos y construcción residencial en EE. UU. “Seguiremos desarrollando soluciones innovadoras que respondan a las necesidades de nuestros clientes B2C y B2B”, afirmó Lyu Jae-cheol, presidente de LG Home Appliance Solution Company.

Los asistentes de ambos eventos exploraron las innovaciones de LG en los stands West Hall #W2417 y #W2931 del Las Vegas Convention Center, experimentando de primera mano las tecnologías que están redefiniendo el futuro del hogar inteligente.