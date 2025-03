Chrysler Pacifica y Jeep Wagoneer L, los mejores familiares 2025

Chrysler Pacifica y Jeep Wagoneer L lideran en los Best Cars for Families 2025. Ambos modelos fueron reconocidos por su seguridad, comodidad y tecnología familiar.

Cada año, U.S. News & World Report otorga los premios Best Cars for Families para reconocer a los vehículos que ofrecen la mejor combinación de seguridad, confiabilidad, comodidad y tecnología. En 2025, la Chrysler Pacifica y el Jeep Wagoneer L fueron galardonados en sus respectivas categorías tras una evaluación de 100 modelos.

Chrysler Pacifica

El proceso de selección considera la puntuación general del vehículo en los rankings de la publicación, junto con calificaciones de seguridad, capacidad de carga, número de asientos y funciones diseñadas para familias. Entre nueve categorías evaluadas, estos dos modelos destacaron por su innovación y prestaciones.

Chrysler Pacifica 2025: la mejor minivan para familias

Por segundo año consecutivo, la Chrysler Pacifica fue nombrada “Mejor Minivan para Familias” por U.S. News. Según Alex Kwanten, editor de Autos en la publicación, la Pacifica sobresale gracias a sus avanzadas características de seguridad, su interior versátil y su cómoda experiencia de manejo.

Este modelo ofrece un amplio espacio de carga, facilidad de acceso, excelente eficiencia de combustible y múltiples sistemas de seguridad. Además, es la única minivan de su segmento con tracción total y asientos Stow ‘n Go, que permiten una mayor flexibilidad en la distribución del interior. También fue la primera en integrar Amazon Fire TV en su sistema Uconnect Theater, proporcionando entretenimiento a bordo. Este año, Chrysler celebra el 20° aniversario de su innovador sistema de asientos y almacenamiento.

Jeep Wagoneer L 2025: la mejor SUV grande para familias

El Jeep Wagoneer L 2025 fue elegido como la “Mejor SUV Grande para Familias” gracias a su amplio habitáculo, tecnología intuitiva y altos estándares de seguridad. “Su tercera fila espaciosa, eficiencia en el consumo de combustible y equipamiento tecnológico lo convierten en una opción ideal para familias”, señaló Kwanten.

Jeep Wagoneer

Con 12 pulgadas adicionales en comparación con el modelo estándar y una distancia entre ejes ampliada en 7 pulgadas, el Wagoneer L ofrece el mayor volumen de pasajeros de su segmento y un generoso espacio de carga. Diseñado para el confort y la versatilidad, este SUV combina lujo, tradición y la legendaria capacidad 4×4 de Jeep.

El modelo está equipado con el motor Hurricane Twin Turbo I-6, que proporciona 420 hp y 468 lb-pie de torque. Este motor es hasta un 15% más eficiente que los V-8 convencionales. Así, asegura un mejor rendimiento y ahorro en combustible para las familias que buscan potencia sin sacrificar eficiencia.