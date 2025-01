CES 2025: The Petal, la cámara de IA que conecta con tu jardín

Descubre en el CES 2025 cómo la innovadora cámara Petal y el sistema Wonder Block te ayudan a explorar y cuidar la naturaleza de tu propio patio.

La startup Wonder, creada por los fundadores del popular comedero inteligente Bird Buddy, presentó su última innovación: The Petal, una cámara impulsada por IA diseñada para acercarte a la vida de tu jardín. Revelada durante el evento CES Unveiled, Petal tiene como objetivo que los usuarios se familiaricen con los detalles de su entorno natural, desde plantas hasta insectos y aves.

The Petal: diseño práctico y tecnología inteligente

La cámara The Petal se destaca por su diseño en forma de flor minimalista y su funcionalidad práctica:

Fácil instalación: Puede envolverse en ramas o postes gracias a su tallo flexible, o sujetarse a macetas con su clip universal.

Sostenibilidad: Cuenta con un accesorio de panel solar opcional en forma de hoja, integrándose armoniosamente con la naturaleza.

Tecnología avanzada: Captura fotos, transmite video en vivo y utiliza IA para identificar elementos como hojas secas, plagas o aves recién nacidas.

La “Inteligencia Natural” integrada en The Petal envía alertas prácticas y datos curiosos sobre lo que sucede en tu jardín directamente a tu smartphone. Además, una futura función de chat permitirá a los usuarios interactuar con sus plantas, recibiendo consejos personalizados.

Wonder Block: hábitats modulares para atraer vida silvestre

Para quienes buscan más biodiversidad, Wonder presentó el sistema modular Wonder Block, que incluye:

Bandejas para semillas

Hoteles para insectos

Comederos para mariposas

Estos módulos están diseñados para atraer aves, abejas y otros polinizadores, fomentando un ecosistema saludable en tu patio.

Precio y disponibilidad

La cámara The Petal llegará a Kickstarter en la primavera de 2025, con un precio menor a $100 y envíos previstos para inicios de 2026. La fecha de lanzamiento de Wonder Block aún está por definirse.

Con innovaciones como The Petal y Wonder Block, Wonder busca transformar la manera en que interactuamos y cuidamos nuestro entorno natural.