Oracle: Nueva edición de ONE enfocada en IA y Cloud Computing

Oracle lanza nueva edición de ONE con enfoque en IA y Cloud Computing. El programa gratuito de formación busca capacitar a 40.000 profesionales en tecnología para 2025.

Oracle anuncia la octava edición de Oracle Next Education (ONE), su programa educativo diseñado para formar a talentos en tecnología, inteligencia artificial (IA) y ciencia de datos. Con más de 700 horas de contenido 100 % online y una duración de entre 7 y 12 meses, ONE es una de las iniciativas educativas más destacadas de América Latina, enfocándose en la empleabilidad y la inclusión social.

Desde su inicio, más de 511.000 estudiantes de 14 países de la región han participado en el programa. De ellos, 91.800 se han graduado, y 12.700 han conseguido empleo, generando un impacto económico estimado en $108 millones anuales en salarios.

Innovaciones en la octava edición

En esta edición, el programa incorpora especializaciones en inteligencia artificial, ciencia de datos y desarrollo Back-End, además de una certificación en Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Según Amanda Gelumbauskas, líder del programa, el objetivo es preparar a los estudiantes para competir en un mercado global cada vez más demandante.

Estructura del programa

ONE está dividido en dos etapas clave:

1. ONE Tech Foundation (7 meses)

Contenido: Introducción a programación. Especializaciones en Ciencia de Datos con Python e IA o Back-End con Spring. IA generativa aplicada y desarrollo de habilidades interpersonales (liderazgo, agilidad y emprendimiento).



2. ONE Tech Advanced (3 meses)

Contenido: Bases de datos con MySQL. Automatización con IA generativa. Infraestructura en la nube y certificación OCI Foundation.

Herramientas exclusivas: Luri, la IA educativa de Alura, que guía a los estudiantes durante el aprendizaje. Comunidad de soporte y networking en Discord.



Más allá de la formación: conexión con el mercado laboral

Los graduados de ONE Tech Advanced tienen acceso a la comunidad AlumniONE, que incluye:

EmpregaONE: Plataforma con ofertas de empleo y orientación profesional.

CareerUP: Programa de 2 meses de FIAP para desarrollar habilidades en marketing personal, diversidad e inclusión, y liderazgo.

Cómo participar

Los interesados pueden inscribirse y conocer más detalles en el sitio oficial del programa:

https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/.

El programa está diseñado para quienes buscan transformar su carrera en el sector tecnológico, con acceso a contenido especializado, workshops y herramientas que responden a las exigencias del mercado.