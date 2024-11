SpaceX lanza Starship pero cancela captura del propulsor. A pesar de los avances en las pruebas, la última misión del cohete más grande y potente del mundo finaliza con ajustes pendientes y nuevos aprendizajes.

SpaceX realizó un nuevo lanzamiento de su cohete Starship, aunque en esta ocasión optó por no intentar atrapar el propulsor con los brazos mecánicos gigantes diseñados para esa tarea.

Un aterrizaje diferente

A diferencia del éxito del mes pasado, el propulsor fue dirigido a un amerizaje controlado en el Golfo de México. Según Dan Huot, portavoz de SpaceX, la decisión de no intentar la captura se tomó solo cuatro minutos después del despegue, ya que no se cumplieron todos los criterios necesarios para comandar el regreso del propulsor al sitio de lanzamiento. No se especificaron las causas exactas del fallo.

La nave continúa su recorrido

Mientras tanto, la nave Starship, que despegó desde Texas, realizó una trayectoria casi completa alrededor del mundo, similar a la del vuelo de prueba de octubre. Al alcanzar el espacio, realizó una serie de maniobras antes de descender controladamente en el Océano Índico, donde terminó su misión de manera destructiva. Este vuelo de una hora marcó el sexto test del cohete más grande y potente jamás construido, el cual SpaceX y la NASA planean utilizar para misiones hacia la Luna y Marte.

Avances y experimentos clave

En esta prueba, SpaceX mantuvo la misma ruta que en el lanzamiento anterior pero introdujo nuevas modificaciones:

Encendido en el espacio: Se logró encender uno de los motores de la nave en órbita, un paso crucial para futuros retornos desde el espacio.

Protección térmica: Se llevaron a cabo experimentos sobre el rendimiento de las baldosas térmicas, dejando intencionadamente algunas áreas sin protección para evaluar los efectos.

Entrada controlada: Durante el descenso final, la nave realizó una entrada con la nariz hacia adelante antes de girar para un amerizaje en posición vertical en el Océano Índico.

La prueba también fue programada en la tarde para aprovechar la luz del día y observar con claridad el descenso de la nave.

Visión a largo plazo

El objetivo de SpaceX es desarrollar un Starship completamente reutilizable, lo que reduciría significativamente los costos de transportar carga y personas a la Luna y Marte. Este enfoque ya ha demostrado ser exitoso con los cohetes Falcon, reutilizados para misiones desde Florida y California, ahorrando tiempo y recursos.

La NASA ha confiado en SpaceX para futuras misiones lunares, invirtiendo más de $4 mil millones para llevar astronautas a la superficie lunar con Starship en misiones consecutivas planeadas para finales de esta década.

Un futuro hacia Marte

Elon Musk, fundador y CEO de SpaceX, visualiza un futuro en el que una flota de Starships permita construir una ciudad en Marte, acercando cada vez más el sueño de la colonización interplanetaria.

Antecedentes

Desde 2023, SpaceX ha realizado seis lanzamientos completos del Starship, de los cuales los primeros tres terminaron en explosiones. Cada prueba aporta valiosa información que acerca a SpaceX a sus ambiciosos objetivos de exploración y colonización espacial.