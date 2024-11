X de Elon Musk potencia teorías de conspiración electoral

X utiliza inteligencia artificial para amplificar afirmaciones infundadas sobre el fraude electoral, destacando ataques contra la vicepresidenta Kamala Harris y provocando controversia sobre la veracidad de la información presentada a los usuarios.

La aplicación de redes sociales X, dirigida por Elon Musk, está amplificando la difusión de teorías de conspiración sobre el fraude electoral gracias a la inteligencia artificial, promoviendo afirmaciones infundadas, entre las que se incluyen ataques personales contra la vicepresidenta Kamala Harris.

Mecanismo de Funcionamiento de X

El contenido cuestionable se está propagando en la sección “explorar” de la aplicación, que afirma utilizar el software de inteligencia artificial de Musk, llamado Grok, para agregar temas de redes sociales en tendencia. La información presentada no parece ser verificada por humanos y, en varios casos recientes, parecía repetir afirmaciones falsas o no comprobadas como si fueran verdaderas. Esta función se denomina “historias para ti” y lleva una etiqueta que indica que está en fase beta, lo que significa que es un experimento no accesible para todos los usuarios. Cada “historia para ti” consiste en un feed de publicaciones relacionadas con un tema en tendencia. En la versión de escritorio de X, los usuarios pueden ver un resumen escrito por el software Grok si consultan el historial de la “historia para ti”.

Implicaciones para la Elección

La colocación de esta función en la sección de exploración de X le otorga un lugar destacado en las semanas finales de las elecciones presidenciales, en las cuales Musk respalda al expresidente Donald Trump. La repetida amplificación de desinformación y teorías de conspiración relacionadas con la elección sigue una serie de instancias donde Musk ha compartido personalmente ideas similares, tanto en apariciones en vivo como en su red social.

Ejemplos de Desinformación

En la última semana, NBC News identificó cinco “historias para ti” que promovieron afirmaciones infundadas sobre la elección. Cada tema en tendencia curado por Grok incluye una advertencia que niega cualquier responsabilidad por la precisión y le dice a los usuarios que verifiquen la información por su cuenta: “Grok puede cometer errores, verifique sus resultados”, dice la advertencia.

El lunes, Grok repitió sin cuestionamientos alegaciones desmentidas de irregularidades relacionadas con la empresa de máquinas de votación Dominion Voting Systems. Grok produjo una “historia para ti” titulada “Scrutinio Público de Dominion Voting Systems”, que recopiló publicaciones acusando a la empresa de “manipulación electoral” y “fraude”. Dominion ha denunciado previamente acusaciones similares como mentiras, y el año pasado Fox News acordó pagar $787.5 millones para resolver una demanda por difamación presentada por Dominion.

Otros Casos de Desinformación

El miércoles, Grok replicó afirmaciones infundadas de irregularidades en el condado de Maricopa, Arizona, impulsando una afirmación de un usuario de X que decía que los trabajadores electorales del condado son “corruptos” debido a la rapidez con la que cuentan los votos. En una tercera “historia para ti” relacionada con las elecciones, Grok esta semana difundió la afirmación no comprobada de que una máquina de votación en el condado de Tarrant, Texas, estaba “cambiando” votos. El software de X promovió publicaciones que alegaban que había múltiples ejemplos, pero solo un votante se presentó y su reclamación no fue verificada. Los funcionarios locales afirmaron que no había evidencia detrás de su afirmación, sugiriendo que pudo haber presionado accidentalmente al candidato equivocado, y que logró emitir el voto que realmente pretendía después de revisar su boleta.

Grok también ha difundido ataques contra Harris, la nominada presidencial demócrata. Creó una “historia para ti” repitiendo acusaciones infundadas de usuarios de X de que usó cocaína en la Casa Blanca, y generó otra “historia para ti” repitiendo alegaciones de usuarios de X de que asistió a fiestas organizadas por Sean “Diddy” Combs, quien enfrenta cargos federales de abuso sexual. Los verificadores de hechos han afirmado que una foto de Combs con la diseñadora de moda Misa Hylton fue alterada para agregar la cara de Harris.

Reacción y Contexto

Algunas de las publicaciones recopiladas por Grok tienen millones de vistas, aunque no está claro si la mayoría de estas vistas ocurrieron antes o después de que Grok incluyera las publicaciones en la función de tendencias.

Musk, CEO de Tesla y SpaceX, ha compartido algunas de las mismas teorías de conspiración amplificadas por su software Grok, incluidas las infundadas alegaciones de irregularidades relacionadas con Dominion Voting Systems.

Considerado la persona más rica del mundo, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, Musk ha invertido casi $75 millones en un super PAC en apoyo a Trump, y ha recorrido el estado clave de Pennsylvania en un esfuerzo por registrar votantes pro-Trump y llevarlos a las urnas, utilizando un sorteo diario de $1 millón para captar la atención de la gente.

Reacciones de Dominion y el Campaña de Harris

NBC News solicitó comentarios a X sobre su función de “historias para ti”. Los representantes de X no respondieron a una lista de preguntas enviadas por correo electrónico. Un portavoz de Dominion Voting Systems no tuvo comentarios inmediatos sobre la función de “historias para ti” de X, pero señaló un sitio web de la compañía que defiende la precisión de sus sistemas. Los representantes de la campaña de Harris no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Problemas Anteriores

La función ha sido problemática en el pasado. En julio, los resúmenes escritos por Grok promovieron información falsa sobre el presidente Joe Biden, ayudando a difundir teorías de conspiración extravagantes que afirmaban que Biden había tenido una emergencia médica no divulgada, que podría estar muriendo, que había sido asesinado o que sería asesinado pronto.

Este es un trabajo que anteriormente era realizado por curadores humanos hasta hace solo dos años, antes de que Musk comprara la aplicación conocida como Twitter. En 2015, la dirección de Twitter lanzó temas en tendencia curados como una manera de ayudar a los usuarios a comprender la avalancha de información en la aplicación. Los empleados de Twitter agregaban contexto verificado de fuentes de noticias tradicionales como The Associated Press y Reuters, en un intento de elevar la calidad de la información que estaba en tendencia.

Sin embargo, Musk, en uno de sus primeros actos después de comprar Twitter, eliminó los puestos de los curadores humanos, y ahora el multimillonario tecnológico ha delegado la tarea a su software de inteligencia artificial.

Musk es un crítico frecuente de los medios de comunicación tradicionales, incluidas The Associated Press y Reuters, y ha promovido a X como la fuente de noticias más confiable de Internet, a pesar de los errores fácticos, teorías de conspiración y afirmaciones desmentidas que aparecen en la plataforma.

Experimentación con Resúmenes de IA de X

X lanzó el experimento de resúmenes generados por IA hace meses. Aunque ha recibido poca atención, algunos usuarios expresaron rápidamente su alarma sobre el texto generado por Grok que estaban viendo en la prueba beta de la sección “explorar” de la aplicación. Un usuario de Reddit en abril comparó los resúmenes de temas en tendencia con lanzar “dados de IA sin cerebro”. Y en julio, un usuario de X publicó una captura de pantalla de “explorar beta” con un texto que afirmaba que Biden sería el próximo entrenador de la selección nacional de fútbol de Inglaterra.

En las últimas semanas, decenas de usuarios de X han publicado sobre “explorar beta”, y la gran mayoría de las publicaciones han sido negativas. Un usuario dijo que era inútil, y otro calificó la función de “basura absoluta”. Sin embargo, varios comentaron que no conocían ninguna manera de optar por salir de la prueba beta.

No está claro cuántas personas ven los resúmenes creados por la IA. Algunos usuarios de X que navegan por los temas en tendencia de la aplicación solo ven listas clasificadas de temas populares, sin texto generado por IA. También es incierto si X planea expandir los resúmenes de Grok de una prueba beta a una función estándar.