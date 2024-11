NASA desmiente afirmaciones sobre la fecha del “fin del mundo”

Aunque se ha revivido la teoría de Stephen Hawking sobre un futuro catastrófico para la Tierra en el año 2600, la NASA aclara que no ha confirmado ninguna fecha específica para el fin del mundo, enfatizando la importancia de las acciones humanas en la mitigación de amenazas globales.

El renombrado físico teórico Stephen Hawking realizó numerosas predicciones sobre el futuro del planeta, siendo una de las más conocidas su sombría proyección para el año 2600. Hawking, quien falleció en 2018, sugirió que, debido al crecimiento poblacional y al consumo energético descontrolado, la Tierra podría convertirse en una enorme bola de fuego si la humanidad no abordaba estos problemas. Recientemente, un artículo del sitio de noticias Marca generó interés al insinuar que NASA había “confirmado” la teoría del apocalipsis de Hawking.

¿Confirmó NASA la fecha de fin del mundo de 2600?

En resumen, no. Aunque NASA ha expresado su preocupación por ciertas amenazas globales, no ha respaldado una fecha específica para el fin del mundo. “NASA no ha hecho tal afirmación”, declaró un portavoz de la agencia espacial a Newsweek. “Durante más de 50 años, NASA ha estudiado nuestro planeta, proporcionando información para beneficiar directamente a la humanidad y realizando observaciones que solo se pueden recoger en el espacio, abordando algunas de las áreas que Hawking mencionó”.

Hawking formuló varias predicciones en sus últimos años sobre el futuro de la humanidad y mostró una creciente preocupación por los peligros que enfrenta nuestro planeta. En 2016, comentó a la BBC: “Aunque la probabilidad de un desastre para el planeta Tierra en un año dado puede ser bastante baja, se acumula con el tiempo y se convierte en una casi certeza en los próximos mil o 10,000 años”. Para asegurar un futuro a largo plazo, Hawking abogó por la expansión de la humanidad más allá de la Tierra, sugiriendo que establecer colonias interplanetarias podría ser vital. Sin embargo, también agregó: “No estableceremos colonias autosostenibles en el espacio durante al menos los próximos cien años, por lo que debemos ser muy cuidadosos en este período”.

Amenazas existenciales según Hawking

Entre las amenazas para la humanidad en la Tierra, el matemático y físico teórico de la Universidad de Cambridge consideró que el calentamiento global, los impactos de asteroides, la guerra nuclear, la inteligencia artificial y las pandemias eran algunas de las más existenciales. Si bien NASA ha abordado públicamente muchas de estas preocupaciones, de ninguna manera ha confirmado una fecha para el fin del mundo.

Por ejemplo, en relación al cambio climático, la agencia espacial advierte que “los efectos del calentamiento global causado por el ser humano están ocurriendo ahora, son irreversibles para las personas que viven hoy y empeorarán mientras los humanos sigan agregando gases de efecto invernadero a la atmósfera”. Lejos de predecir un armagedón climático, NASA enfatiza que la humanidad todavía tiene el poder de influir en la gravedad de estos impactos.

“La severidad de los efectos causados por el cambio climático dependerá del rumbo de las actividades humanas futuras”, señala NASA en su sitio web, añadiendo que “si podemos reducir las emisiones, podemos evitar algunos de los peores efectos”.

Defensa planetaria contra asteroides

De manera similar, en cuanto al riesgo de impactos de asteroides, la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de NASA ha adoptado una postura proactiva. NASA monitorea estos objetos cercanos a la Tierra (NEOs) y ha desarrollado la misión de Prueba de Redirección de Asteroides Doble (DART) como parte de su estrategia de defensa planetaria. Lanzada en noviembre de 2022, la misión DART tenía como objetivo Dimorphos, un pequeño asteroide, con la meta de alterar su órbita. Después de un viaje de 10 meses, DART impactó exitosamente el asteroide, demostrando un método potencial para desviar asteroides que podrían amenazar a la Tierra en el futuro. Según las declaraciones de NASA, “actualmente no hay ninguna amenaza significativa de impacto conocida para los próximos cien años o más”.

Mientras NASA se mantiene alerta ante amenazas globales, no respalda ningún escenario o cronograma específico para el fin del mundo. Lejos de confirmar la visión apocalíptica de Hawking, la perspectiva de NASA es de cauteloso optimismo, subrayando que nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos hoy.