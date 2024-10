Nvidia y Big Tech: Expectativas en la Nube

El crecimiento en la nube y la inversión en IA marcan el rumbo para Nvidia y el sector de semiconductores.

Los inversores en el sector de semiconductores estarán atentos esta semana mientras las principales empresas de computación en la nube presentan sus resultados trimestrales. Nvidia, líder en la fabricación de chips para IA, espera obtener beneficios de este segmento en rápido crecimiento, mientras las grandes tecnológicas como Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. y Amazon.com Inc. publican sus cifras.

Calendario de reportes de resultados

Alphabet dará inicio a los reportes el martes en la tarde, seguido por Meta y Microsoft el miércoles, y finalmente Amazon cerrará el ciclo el jueves. Los inversores en semiconductores y aquellos interesados en el crecimiento de la IA estarán centrados en dos puntos clave: el crecimiento reciente de los servicios en la nube y las proyecciones de gasto de capital para el futuro.

Crecimiento en la nube y el impacto en la IA

El analista Ben Reitzes de Melius Research enfatiza que el crecimiento de los servicios en la nube influye en la percepción del retorno de inversión (ROI) de la IA, destacando expectativas de crecimiento del 31% para Alphabet, 19% para Amazon y 33% para Microsoft. Aunque las empresas de tecnología han invertido masivamente en IA, algunos críticos dudan de que estas inversiones generen el retorno esperado. Aunque la competencia en IA motiva el gasto actual, un ROI atractivo será necesario para justificar una inversión sostenida en el futuro, lo que será crucial para los fabricantes de semiconductores y hardware de IA que se benefician de estos presupuestos.

Nvidia y la demanda sostenida

Los inversores en Nvidia confían en la continuidad de la demanda, reflejada en un aumento del 194% de las acciones de la empresa este año. “Las grandes empresas de computación en la nube deberían mostrar planes de gasto sólidos para el chip Blackwell de Nvidia, aunque el incremento en inversión será limitado este trimestre mientras esperan”, señala Reitzes. Blackwell es el chip más reciente de Nvidia, pero su impacto se verá más claramente en el primer trimestre de 2025.

Gasto de capital y proyecciones para 2025

Un tema clave esta semana será si las grandes empresas de tecnología desplazarán su gasto de capital hacia el cuarto trimestre de 2024 o incluso hacia 2025, en función de la disponibilidad de los chips y sistemas Blackwell. Según Reitzes, Alphabet podría aumentar su gasto de capital el próximo año, aunque es posible que sus proyecciones no se revisen significativamente al alza de inmediato, particularmente con un nuevo director financiero. Alphabet, al ser la primera en presentar resultados, marcará la pauta para el sector en general.

Implicaciones para otras empresas

La estrategia de inversión en IA de Alphabet también tendrá “grandes implicaciones para Broadcom”, ya que la compañía podría beneficiarse notablemente cuando Google entrene sus modelos de lenguaje de próxima generación. Microsoft, por su parte, ha expresado sus planes de incremento de gasto en IA en reportes anteriores, pero podría pausar esas revisiones al alza en esta ocasión, comenta Reitzes. Por otro lado, Amazon podría necesitar de los nuevos chips Blackwell para mantener el crecimiento acelerado de su negocio en la nube AWS.