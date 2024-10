Xerox: Seis desafíos clave para optimizar el trabajo digital

Xerox identifica obstáculos que las empresas deben superar para adaptarse al entorno de trabajo moderno.

Xerox ha identificado seis desafíos que las empresas deben superar para mejorar la eficiencia y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas dinámicas laborales.

El avance de la tecnología, el auge de la inteligencia artificial y la adopción de un entorno de trabajo híbrido han obligado a las empresas a replantear sus modelos de trabajo. La sobrecarga de datos y la falta de herramientas eficientes pueden retrasar los proyectos, afectando la productividad y el cumplimiento de plazos.

Un estudio de IDC titulado Intelligent Digital Workspaces: Anywhere, Any Device, Any Worker reveló que el 35% de los empleados de oficina consideran que uno de los principales obstáculos para su productividad es la dificultad para localizar datos y documentos. Ante este escenario, las organizaciones deben recurrir a la tecnología y la automatización para optimizar el rendimiento de sus colaboradores, según Ezequiel Bardas, Presidente Regional de Xerox Business Solutions para México y Brasil.

1. Aliviar la sobrecarga del equipo de TI

Los equipos de TI suelen estar saturados con solicitudes de asistencia técnica, lo que impide que se enfoquen en proyectos más importantes. Para contrarrestar esto, es crucial gestionar de manera eficiente la infraestructura tecnológica, como la impresión desde la nube, y resolver problemas técnicos con mayor agilidad.

2. Fomentar un entorno de trabajo sin interrupciones

La productividad ya no depende de la presencia física en una oficina. Con la tecnología actual, es posible trabajar desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. De hecho, un 60% de las organizaciones han adoptado estilos de trabajo flexibles, lo que mejora el bienestar de los empleados al eliminar tiempos de desplazamiento.

3. Implementar una seguridad integral

Las violaciones de seguridad pueden generar grandes pérdidas económicas. En México, se estima que los ciberataques han causado pérdidas de hasta 5,000 millones de dólares anuales. Dado que el 90% de las brechas de seguridad involucran errores humanos, es fundamental combinar medidas de seguridad avanzadas con la concientización de los empleados.

4. Controlar los costos operativos

El monitoreo detallado de los procesos puede generar ahorros significativos, como evitar el desperdicio en la impresión de documentos innecesarios. Este tipo de control no solo reduce costos hasta un 20%, sino que también contribuye a la sostenibilidad.

5. Avanzar en estrategias de sostenibilidad

La sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad para las empresas responsables. La mayoría de los millennials prefieren invertir y trabajar en proyectos sostenibles, por lo que desarrollar una sólida estrategia ESG (medioambiental, social y de gobernanza) se ha vuelto fundamental.

6. Acelerar la transformación digital

Conectar los mundos físico y digital es esencial para aumentar la productividad. Digitalizar, automatizar y colaborar de manera eficiente no solo reduce costos, sino que también facilita la gestión de proyectos a distancia, mejorando la satisfacción tanto de clientes como de empleados.

Xerox destaca la importancia de enfrentar estos desafíos para que las empresas puedan adaptarse a las demandas del entorno laboral moderno. Con la estrategia adecuada y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, es posible optimizar la productividad y gestionar de manera eficiente los flujos de trabajo digitales.