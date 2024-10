Kaspersky: Compartir fotos sin comprometer tu privacidad

Kaspersky comparte una serie de consejos esenciales para proteger tu información personal al publicar imágenes en línea.

Publicar fotos en redes sociales es una excelente manera de mantener el contacto con amigos y familiares, pero es fundamental hacerlo de manera segura. Un estudio de Kaspersky revela que un 16% de los latinoamericanos publica fotos semanalmente y un 13% lo hace a diario en sus redes sociales. Sin embargo, compartir en exceso puede exponerte a riesgos como el robo de identidad, atención no deseada o el doxing, una práctica en la que se recopila información personal con fines malintencionados.

Con el auge de las plataformas para compartir imágenes, es fácil pasar por alto los riesgos asociados con la divulgación de información personal. Sin embargo, siguiendo algunas prácticas simples, es posible minimizar estos peligros y proteger tu privacidad en línea.

Protege tu ubicación al compartir fotos

Evitar compartir detalles que revelen tu ubicación es clave para proteger tu seguridad. Las fotos que incluyen señales de tráfico, geoetiquetas u otros elementos identificables pueden indicar involuntariamente dónde te encuentras o frecuentas, como tu hogar o lugares de trabajo. Para minimizar estos riesgos, limita la publicación de este tipo de imágenes a círculos de confianza, como amigos cercanos o familiares, y evita compartirlas con un público más amplio.

Es recomendable optar por fotos que no revelen información personal o que no muestren detalles que puedan ubicarte en un lugar específico. De esta forma, reduces la posibilidad de ser rastreado o de recibir atención no deseada.

Sé cauteloso con las actualizaciones en tiempo real

Compartir tu ubicación o actividades en tiempo real también puede atraer atención no deseada. Es más seguro esperar hasta haber completado tus planes antes de publicar actualizaciones para un público más amplio. Por ejemplo, puedes compartir fotos de un evento o viaje una vez que hayas regresado a casa, asegurándote de que no estás proporcionando información útil para posibles ataques.

Además, herramientas como Kaspersky Premium pueden ayudarte a gestionar y proteger los datos confidenciales, evitando que las aplicaciones recopilen información personal, como tu ubicación, sin tu consentimiento.

Revisa tus fotos en busca de información sensible

Antes de subir cualquier foto, asegúrate de que no contiene información personal visible, como documentos de identidad, estados de cuenta bancarios, recibos o direcciones. Incluso los detalles pequeños pueden ser usados de manera indebida si tus redes sociales son comprometidas. Es fundamental proteger estos datos y compartirlos únicamente con personas de confianza.

Comparte tus planes de viaje con discreción

Durante las vacaciones, es tentador publicar fotos y actualizaciones en tiempo real. Sin embargo, esto puede hacerte vulnerable a ciertos riesgos, como suplantaciones de identidad o robos. La recomendación es compartir tus experiencias una vez que hayas regresado, en lugar de informar a todos de tu ausencia en tiempo real. Mantén tus planes privados y comparte las imágenes después para garantizar tu seguridad y la de tus bienes.

“Compartir fotos en redes sociales es una práctica que debe balancearse con la protección de nuestra privacidad. Siguiendo estos consejos y realizando una comprobación de seguridad en nuestras plataformas, podemos compartir de manera segura sin comprometer nuestra información personal”, comenta Carolina Mojica, gerente de producto en Kaspersky para América Latina.