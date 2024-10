Samsung celebra 10 años de innovación con IA en la SDC 2024

Samsung presenta avances en inteligencia artificial para mejorar la personalización, seguridad y experiencias conectadas.

Samsung celebró el décimo aniversario de su Samsung Developer Conference (SDC) en 2024, marcando un hito en la innovación y desarrollo tecnológico. En esta edición, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones San José McEnery, la compañía destacó la creciente importancia de la inteligencia artificial (IA) para ofrecer experiencias más personalizadas y seguras a sus usuarios. Durante el evento, Jong-Hee (JH) Han, CEO de la división Device eXperience (DX) de Samsung, subrayó la colaboración con desarrolladores y socios como un pilar fundamental en la evolución tecnológica de la última década.

Han destacó el compromiso de Samsung en el uso de la IA para fortalecer la personalización en sus dispositivos, garantizando seguridad avanzada y nuevas oportunidades tanto para consumidores como para empresas. La visión de la empresa es utilizar la IA para reconocer a cada usuario de manera individual a través de características como la voz y la ubicación, creando una experiencia fluida y conectada. Además, Samsung se comprometió a integrar IA en una amplia gama de productos, desde smartphones hasta televisores y electrodomésticos, bajo su plataforma unificada, One UI, que continuará recibiendo actualizaciones durante los próximos siete años.

Innovaciones en IA: Personalización, seguridad y ecosistema conectado

Uno de los grandes anuncios de la conferencia fue la ampliación de la plataforma One UI, que se integrará completamente en dispositivos móviles, televisores y electrodomésticos. Esta integración permitirá una experiencia consistente, donde la IA no solo mejorará la personalización sino también la productividad y la conectividad entre dispositivos. El sistema One UI 7, cuya versión beta estará disponible próximamente, ofrecerá a los desarrolladores más herramientas para integrar estas funcionalidades en sus aplicaciones.

Samsung también presentó innovaciones en electrodomésticos inteligentes, como el refrigerador AI Family Hub™ y el aspirador Bespoke Jet Bot Combo™ AI, ambos diseñados para facilitar la vida diaria utilizando IA avanzada. Además, Bixby, el asistente de voz, ha recibido actualizaciones que mejoran la accesibilidad y el control de los dispositivos en el hogar.

Samsung: IA aplicada a la experiencia del hogar y nuevos avances en SmartThings

SmartThings, la plataforma de hogar inteligente de Samsung, también se beneficiará de la inteligencia artificial. Con más de 350 millones de suscriptores, Samsung está utilizando la IA para mejorar las experiencias domésticas mediante funciones como “Home Insight”, que analiza los hábitos y patrones de uso de los dispositivos en el hogar para ofrecer recomendaciones personalizadas. Además, la compañía anunció que todos sus productos con pantallas ejecutarán SmartThings Hub, lo que permitirá una mayor conectividad entre dispositivos y una gestión más eficiente del hogar.

La compañía también reveló asociaciones clave, como la colaboración con desarrolladores de llaves inteligentes como Schlage, para integrar funciones de bloqueo digital en la plataforma SmartThings y Samsung Wallet en 2025. Además, Samsung está expandiendo la interoperabilidad entre SmartThings y Samsung Health, mejorando la gestión de la salud en el hogar a través de la tecnología de monitorización continua.

Seguridad y privacidad: La base de la nueva era de la IA

Samsung subrayó su compromiso con la seguridad en esta nueva era de la inteligencia artificial. La plataforma Samsung Knox, conocida por proteger datos en múltiples dispositivos, se expandirá a televisores y electrodomésticos a través de Knox Matrix, una solución basada en blockchain para asegurar experiencias conectadas. Además, la compañía introducirá Passkey, una solución que permitirá inicios de sesión más seguros y fáciles mediante escaneos de códigos QR desde dispositivos móviles.

Con cada una de estas innovaciones, Samsung refuerza su liderazgo en el desarrollo de tecnologías impulsadas por IA, brindando soluciones que mejoran la vida diaria de los usuarios sin comprometer su seguridad o privacidad.