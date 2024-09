IFA 2024: Los mejores dispositivos de audio

Descubre los últimos lanzamientos de audio presentados en la IFA 2024: desde altavoces innovadores hasta auriculares de alto rendimiento.

La IFA es una de las ferias comerciales más importantes del mundo para la electrónica de consumo y los electrodomésticos. Se celebra anualmente en Berlín, Alemania, y sirve como una plataforma para que empresas de tecnología, grandes y pequeñas, presenten sus nuevos productos, innovaciones y tendencias. La edición de este año empezó el pasado 6 de septiembre y durará hasta el 10 del mismo mes.

Hemos visto todo tipo de lanzamientos, pero estos son mis nuevos productos de audio favoritos lanzados en la IFA 2024.

Technics SC-CX700

No esperaba que la legendaria marca Technics lanzara nada nuevo en la IFA 2024, pero nos sorprendieron a todos con un nuevo sistema de altavoces activos.

El SC-CX700 combina un amplificador, capacidades de transmisión, conexiones regulares y más en una unidad de aspecto elegante. Disponibles en tres colores, estos altavoces de estantería también suenan bien, aunque una experiencia de escucha en el ruidoso piso de la IFA nunca será completamente precisa.

El SC-CX700 presenta un nuevo controlador coaxial único impulsado por el amplificador JENO-Engine de Technics. También cuenta con un puerto de bajos orientado hacia el frente que debería permitir un flujo de aire adecuado para obtener el máximo sonido. En la parte trasera de los altavoces, encontrarás una entrada de 3.5 mm, un puerto USB-C, un puerto Ethernet cableado y un puerto de subwoofer para conectar otros equipos. También hay un puerto P/S Link que supongo es para conectar otros altavoces.

Soundcore Space One Pro

Me gustan mucho estos nuevos auriculares de la marca de audio de Anker, Soundcore. El nuevo Soundcore Space One Pro es una versión mejorada de su serie Space One, unos auriculares económicos excepcionales.

Ahora, estos auriculares son aún más cómodos, ofrecen hasta 60 horas de reproducción (reduciéndose a 40 con ANC) y tienen una fantástica función de carga de cinco minutos que proporciona hasta ocho horas de tiempo de escucha. También se pliegan, por lo que son compactos, pero también se sienten bien construidos.

Todos los auriculares Soundcore vienen con un ecualizador ajustable a través de la aplicación Soundcore, por lo que puedes ajustarlos para que suenen justo como te gusta.

Kanto Audio 100W REN

Los altavoces activos Ren de 100W de Kanto Audio ofrecen un gran impacto mientras entregan un audio suave y preciso. Estos altavoces de 100W RMS y 200W de pico pueden realmente subir el volumen cuando es necesario, emitiendo tus canciones favoritas con tweeters de cúpula de seda de 1 pulgada y controladores cóncavos de 5.25 pulgadas.

También encontrarás Bluetooth 5.3 para conexiones inalámbricas, mientras que también hay opciones USB-C, óptica, RCA, de 3.5 mm, y HDMI ARC con CEC. Es seguro decir que el Kanto Audio Ren se conectará a casi cualquier dispositivo de entrada.

Por supuesto, el Kanto Audio Ren también se ve bien. Disponible en un impresionante color naranja o negro mate, gris o blanco, se adaptará a cualquier espacio habitable.

Tecno FreeHear 1

Las ofertas de audio de Tecno continúan expandiéndose, y su intrigante FreeHear 1 es su primer intento de auriculares reales de oído abierto.

Los hay en dos colores: un elegante tono negro y una combinación de cromo y crema más brillante que llama mucho la atención.

El FreeHear 1 viene equipado con controladores sustanciales de 11 mm, hasta 31 horas de reproducción, y controles táctiles integrados que los hacen fáciles de usar. También cuentan con carga USB-C, y son lo suficientemente pequeños como para caber en cualquier bolsillo cuando estás en movimiento.

Beyerdynamic MMX 330 Pro

Los auriculares de la serie MMX de Beyerdynamic son para juegos, pero dado que han recibido una gran actualización, creo que merecen un lugar en esta lista.

Esta vez, Beyerdynamic ha brindado lo que muchas personas han estado pidiendo: una versión de auriculares abiertos. Los Beyerdynamic MMX 330 Pro son una versión de espalda abierta de la línea de productos de larga duración de la compañía, creando un escenario sonoro más amplio para proporcionar una inmersión profunda en el juego.

También presentan almohadillas de espuma con memoria súper cómodas y una diadema ajustable, y realmente son un placer de llevar.