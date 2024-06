YouTube se defiende de los “trucos” de los usuarios

YouTube parece estar tomando medidas contra un truquito para conseguir descuentos en la aplicación a través de una VPN.

Parece que se acabó el truco para los usuarios de YouTube que obtenían suscripciones Premium más baratas ocultando su ubicación con redes privadas virtuales (VPN).

En los EE. UU., Google cobra a los usuarios individuales $14 al mes por YouTube Premium, que limita los anuncios y ofrece algunas características adicionales. Pero ese precio varía mucho según el lugar, y algunos usuarios de Reddit dicen que una vez lograron obtener mejores ofertas pretendiendo acceder al servicio desde otros países, según informaron PCMag y TechCrunch. Google cobra el equivalente a $3 al mes o menos en lugares como Argentina, India, Turquía, Ucrania y Filipinas, según Android Authority.

Sin embargo, ese truco aparentemente se ha acabado. Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el asunto, pero el personal de soporte de la empresa supuestamente dijo a PCMag que YouTube recientemente comenzó a cancelar planes premium “para cuentas identificadas como haber falsificado la información del país de registro”. Una página de ayuda de YouTube dirige a los posibles suscriptores a apagar su VPN si reciben un error al intentar suscribirse a Premium.

Más detalles

Es importante señalar que las VPN tienen una variedad de usos y Google incluso una vez vendió una; el servicio Google One dejó de existir en abril, aparentemente porque no era popular. Algunas personas pueden recurrir a las VPN en busca de descuentos, pero otros dependen de las VPN para acceder a contenido y funciones que simplemente no están disponibles donde viven.

Esta aparente represión es solo el último esfuerzo de Google para exprimir más dólares del sitio de videos. Google también recientemente intensificó su lucha contra los bloqueadores de anuncios haciendo que los videos de YouTube sean inverosímiles para los usuarios de servicios como AdBlock.