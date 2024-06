WWDC: La actualización del iPadOS 18 refresca la mirada

WWDC: Esta función del iPadOS 18 me haría cambiarme a la tableta de Apple inmediatamente.

El iPadOS 18 recibió actualizaciones de diseño y rendimiento apenas unas semanas antes del WWDC. La característica a tener en cuenta era una actualización de LCD y Mini LED a una pantalla de diodo emisor de luz orgánico (OLED). Apple cumplió, aprovechando un conjunto “OLED tándem” para lograr imágenes más brillantes que los paneles tradicionales.

Nueva pantalla OLED

La integración de una pantalla OLED beneficia al nuevo iPad de tres maneras: los negros más profundos hacen que los píxeles de colores en la pantalla resalten un poco más, los tiempos de respuesta más rápidos ofrecen imágenes más fluidas al mirar deportes y jugar, y más píxeles apagados significan más duración de la batería.

Aquí está la otra ventaja de OLED que Apple, desafortunadamente, omitió (aunque espero que las cosas cambien durante la WWDC): la capacidad de configurar una pantalla siempre encendida, que presenta información útil como la hora, el clima, notificaciones y más.

Apple ya ha hecho esto con el iPhone y el Apple Watch, y ofrecer una función de software similar en los nuevos iPads sería un siguiente paso sensato. Si Tim Cook fuera aún más ambicioso, una característica de este tipo podría convertir el iPad Pro en la pantalla doméstica inteligente definitiva.

Más detalles

Transformar una tableta acoplada en el centro de control de una casa inteligente no es nada nuevo. María Díaz de ZDNET ha dedicado una cantidad inconmensurable de tiempo a poner a prueba esa idea exacta. Tiene sentido: cuando no estés usando tu tableta, ¿por qué no reutilizarla y convertirla en una pantalla inteligente en lugar de dejarla a un lado como un libro cerrado?

Además: después de 14 años, Apple presentará una aplicación de calculadora integrada para iPad en la WWDC: informes.

Acoplado o montado, el iPad Pro podría proyectar un menú de Home Kit, un reproductor de música, un video, una fuente de noticias e incluso la aplicación Notas como ya lo hace. Luego, cuando no esté en uso, podría cambiar al modo de visualización siempre encendida (o modo de espera, en caso de que Apple transfiera la función a iPadOS), mostrándole la fecha y hora, el clima y otra información visible.

Dado que se espera que Siri reciba un cambio de imagen de IA durante la WWDC, solo haría más atractiva la idea de que el iPad Pro se duplique como una pantalla doméstica inteligente. Más allá del iPhone, esta sería la forma en que Apple integraría mejor su asistente de voz con su estilo de vida, ya sea que esté cocinando en la cocina o trabajando en la oficina.