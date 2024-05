ASUS Always Incredible en el Computex 2024

ASUS presentará tecnologías revolucionarías y soluciones potenciadas por IA en el evento de lanzamiento Always Incredible durante Computex 2024.

ASUS ha anunciado Always Incredible, su evento de prensa para Computex 2024, que presentará soluciones inteligentes y anuncios sobre PC con IA, así como emocionantes innovaciones que abarcan todas las categorías del catálogo de productos de ASUS. El evento tendrá lugar el 3 de junio de 2024 a las 5:00 AM de Argentina, 4:00 AM de Chile y 3:00 AM de Colombia/Perú y se transmitirá en vivo en varios canales de redes sociales de ASUS, con anuncios de productos que cubren las soluciones de IA de ASUS para los mercados empresarial, comercial y de consumo.

ASUS y ASUS Republic of Gamers (ROG) tendrán stands físicos en Computex para mostrar sus últimos productos y soluciones impulsadas por IA para usuarios de todo tipo. La exposición tendrá lugar del 4 al 7 de junio, entre las 9:30 y las 17:30 horas en la Sala de Exposiciones Taipei Nangang 1, 4F. El stand de ASUS llevará el número de stand M0519a, mientras que el stand de ROG tendrá el número M0509a.

Soluciones de IA para empresas

Como líder en innovación, ASUS se complace en destacar sus últimos avances en tecnología en estos próximos eventos. ASUS está preparada para mostrar cómo planea ofrecer soluciones avanzadas de IA para empresas, clientes comerciales y consumidores, siendo la IA en varias formas una característica común del producto en toda la línea.

En el evento de una hora de duración, ASUS se unirá a varios socios de la industria que explicarán cómo su tecnología ha sido adaptada y refinada por ASUS para sorprender a las audiencias globales. ASUS también exhibirá una amplia gama de soluciones para creadores de su aclamada serie de productos ProArt, así como una amplia gama de potentes PC con IA de última generación de ASUS. TUF Gaming estará representado con dos nuevos dispositivos para Gaming que ofrecen un rendimiento inmejorable para los jugadores que desean mantenerse en movimiento mientras juegan. Además, por primera vez, ASUS presentará sus soluciones de IA empresariales y comerciales, como el servidor de IA y la NUC con IA, a una audiencia internacional.

Más detalles

Los asistentes pueden visitar el stand de ASUS para presenciar la presentación de los ecosistemas de IA de la compañía, incluidos los servidores con IA, las estaciones de trabajo con IA y las soluciones Enterprise GenAI. ASUS también exhibirá su primer PC con IA recientemente presentado, un paso revolucionario hacia el futuro de la informática, y revelará una amplia gama de productos de consumo, Gaming, creación de contenido y empresariales, todos impulsados por IA. Si bien el énfasis principal estará en los notables avances en IA, los consumidores pueden esperar un fuerte compromiso para ofrecer soluciones innovadoras teniendo en cuenta la sostenibilidad. Con todas las áreas del portafolio representadas, que van desde soluciones de consumo hasta soluciones de servidores de negocios de la compañía, el stand de ASUS está destinado a sorprender a los visitantes.

El stand de ROG está configurado para ofrecer una experiencia de juego incomparable para Gamers de todos los niveles, con una selección de equipos de Gaming de primer nivel que los visitantes podrán probar con sus propias manos durante la feria, incluyendo periféricos, laptops, placas madre, tarjetas gráficas, monitores y mucho más, ROG tiene a todos cubiertos, desde el jugador ocasional hasta el competidor de nivel profesional.

Celebrada anualmente en Taipei, Taiwán, Computex es una de las exposiciones de tecnología más grandes e influyentes del mundo, que atrae a miles de visitantes de todo el mundo cada año. Este reconocido evento es una plataforma para la última y mayor innovación tecnológica, con las mejores marcas mostrando sus productos y conceptos más nuevos. Desde hardware de vanguardia hasta software revolucionario, Computex es un evento imprescindible para entusiastas de la tecnología, profesionales y medios de comunicación por igual.