OpenAI disuelve, supuestamente, su equipo de riesgo existencial de IA.

Según Wired el viernes, el equipo Superalignment de OpenAI, encargado de controlar el peligro existencial de un sistema de IA sobrehumano, ha sido disuelto. La noticia llega pocos días después de que los fundadores del equipo, Ilya Sutskever y Jan Leike, renunciaran simultáneamente a la empresa.

Wired informa que el equipo Superalignment de OpenAI, lanzado por primera vez en julio de 2023 para evitar que los sistemas de IA sobrehumanos del futuro se vuelvan deshonestos, ya no existe. El informe afirma que el trabajo del grupo será absorbido por otros esfuerzos de investigación de OpenAI. Según Wired, la investigación sobre los riesgos asociados con modelos de IA más potentes ahora estará dirigida por el cofundador de OpenAI, John Schulman. Sutskever y Leike fueron algunos de los principales científicos de OpenAI centrados en los riesgos de la IA.

Leike publicó un hilo largo el X explicando vagamente por qué dejó OpenAI. Dice que ha estado peleando con el liderazgo de OpenAI sobre los valores fundamentales durante algún tiempo, pero llegó a un punto de ruptura esta semana. Leike señaló que el equipo de Superaligment ha estado “navegando contra el viento”, luchando por obtener suficiente computación para una investigación crucial. Él cree que OpenAI debe centrarse más en la seguridad y la alineación.

El equipo de prensa de OpenAI nos dirigió al tweet de Sam Altman cuando se le preguntó si el equipo de Superalignment se había disuelto. Altman dice que tendrá una publicación más larga en los próximos días y que OpenAI tiene “mucho más por hacer”.

Más tarde, un portavoz de OpenAI aclaró que “la superalineación ahora estará más profundamente arraigada en la investigación, lo que nos ayudará a lograr mejor nuestros objetivos de superalineación”. La compañía dice que esta integración comenzó “hace semanas” y, en última instancia, trasladará a los miembros del equipo y los proyectos de Superalignment a otros equipos.

Así lo aclaraba el equipo de Superalignment en una publicación del blog de OpenAI cuando se lanzó en julio.

Actualmente, no tenemos una solución para dirigir o controlar una IA potencialmente superinteligente y evitar que se vuelva deshonesta. Pero los humanos no podrán supervisar de manera confiable sistemas de inteligencia artificial mucho más inteligentes que nosotros, por lo que nuestras técnicas de alineación actuales no alcanzarán la superinteligencia. Necesitamos nuevos avances científicos y técnicos.