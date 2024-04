El telescopio Webb detecta luz de un planeta similar a la Tierra

El telescopio Webb detecta luz procedente de un planeta similar a la Tierra, pero sin atmósfera.

El telescopio espacial infrarrojo Spitzer de la NASA descubrió varios exoplanetas rocosos orbitando una estrella conocida como TRAPPIST-1. Pero ahora, gracias al Telescopio Espacial James Webb, también conocido como Webb, se ha medido la temperatura de uno de los exoplanetas rocosos que orbitan alrededor de la estrella.

El planeta, conocido como TRAPPIST-1b, no emite luz visible sino que emite un brillo infrarrojo.

El Dr. Pierre-Olivier Lagage, coautor del estudio, dijo:

Había un objetivo con el que soñaba tener. Y era éste. Esta es la primera vez que podemos detectar la emisión de un planeta rocoso y templado. Es un paso realmente importante en la historia del descubrimiento de exoplanetas.

Los investigadores descubrieron que en TRAPPIST-1b también hace un calor abrasador, registrando aproximadamente alrededor de 230 ° C, que es aproximadamente la temperatura de un horno.

Un primo lejano

Aunque probablemente carezca de atmósfera, el planeta es el primero en recibir alguna forma de luz proveniente de un exoplaneta tan pequeño y tan frío como los planetas rocosos de nuestro sistema solar, dijo la NASA. El Dr. Thomas Greene, astrofísico de la NASA y autor principal, dijo:

Estas observaciones aprovechan la capacidad del infrarrojo medio de Webb. Ningún telescopio anterior había tenido la sensibilidad para medir una luz tan tenue en el infrarrojo medio.

El hallazgo es un paso importante para determinar si los planetas que orbitan pequeñas estrellas activas como TRAPPIST-1 pueden albergar las atmósferas necesarias para sustentar la vida.

Inicialmente, los siete planetas causaron gran entusiasmo, ya que todos los mundos distantes tenían aproximadamente el tamaño de la Tierra, pero tenían como anfitriona una estrella enana M, el tipo de estrella más fría y pequeña.

Sin embargo, TRAPPIST-1 b es el planeta más interno y recibe aproximadamente cuatro veces la cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol. Las observaciones anteriores del planeta no fueron lo suficientemente sensibles como para determinar si tenía atmósfera o si era simplemente un planeta rocoso, pero las simulaciones del planeta bloqueado por las mareas (lo que significa que un lado siempre mira hacia su anfitrión) sugerirían que el planeta tendría una temperatura más baja y ya que el aire redistribuiría el calor por ambos lados. Sin embargo, el Webb detectó una temperatura significativamente más alta, lo que sugiere que no tiene atmósfera y, desafortunadamente, se suma a la lista de planetas que no pueden albergar humanos.

El estudio completo se publicó en la revista Nature. Para verlo haz click AQUÍ.