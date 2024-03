¿Cómo saber si tu hijo sufre de Ciberbullying? Experta entrega recomendaciones para la prevención, detección y abordaje del acoso digital

María Syzman, directora de la Asociación Libres de Bullying, también será la expositora del webinar “Ciberbullying: Claves para prevenir, abordar y sanar el hostigamiento en el mundo digital”, evento gratuito, organizado por Santillana Chile.

En un mundo cada vez más conectado, la seguridad en línea se ha vuelto una prioridad, especialmente en el ámbito educativo. El ciberacoso, o ciberbullying, es definido como el acoso a través de medios digitales y lamentablemente, ha aumentado de manera alarmante en los últimos años. Los estudiantes, en particular, son vulnerables a este tipo de agresiones, lo que puede tener un impacto negativo significativo en su bienestar emocional.

El Día contra el Ciberacoso, que este año fue establecido por el Ministerio de Educación (MINEDUC) el 13 de marzo, busca crear conciencia sobre este problema y promover acciones para prevenir y abordarlo en entornos educativos en Chile.

María Zysman, psicopedagoga, fundadora y directora de la Asociación Civil argentina Libres de Bullying entregó algunas recomendaciones para entender las principales señales que puede evidenciar que un niño está sufriendo ciberacoso, además de cómo apoyar y acompañar en la construcción de una ética digital:

Cambios en la conducta:

“Las señales más claras por lo general son algún cambio en la conducta, una de ellas en la relación con sus dispositivos digitales -como los celulares y otros- en que los esconden, no quieren desprenderse de ellos, los mantienen con la pantalla hacia abajo. Esto se debe a que en el Ciberbullying se genera un intercambio en el que el niño no quiere irse de estos espacios, porque eso significaría no estar al tanto del daño que se le está haciendo, pero entrampándose al quedarse, lo que les genera mucho sufrimiento”. La especialista destacó que otros cambios conductuales son, “cambios en hábitos de comportamiento, del sueño, los grados de estrés, nerviosismo y hasta la mirada”.

Retrasar el uso de dispositivos digitales:

En cuanto a las edades y tiempos para que los niños reciban dispositivos digitales, la profesional indicó que, “desde mi perspectiva como psicopedagoga, mientras más tarde sea posible, mejor; sabemos que hoy esto es difícil, pero creo que darle a un niño un celular es un error; mientras más pequeños sean, más grandes deberían ser las pantallas. También es bueno evitar en niños el uso de audífonos o auriculares, en general implementos que aporten al aislamiento social”.

Acompañar y construir una ética digital:

Es bueno que los padres conozcan las herramientas de control parental que existen, pero siempre sabiendo que todo lo que se haga en este ámbito no reemplaza el acompañamiento; los límites se deben ir generando en el tiempo, hay que construir una ética digital y para eso hace falta un adulto que enseñe, que los guíe en que no se debe hacer daño, aunque la plataforma lo permita.

La profesional, también hizo hincapié en el importante trabajo que se debe generar en los establecimientos educacionales, destacando que, “sería genial que todos quienes trabajamos en la educación de niños estemos unificados en esta mirada, sabiendo que los niños llegan a la escuela con sus redes puestas, aunque dejen el teléfono en casa o no lo puedan usar en el establecimiento, todo lo que pasa en el colegio repercute en las redes y viceversa. Es por eso muy importante que se trabajen estos temas, la ética digital, el registro de las emociones del otro, la libertad sobre qué y cómo quieren expresarse en esos espacios digitales.

Aprendiendo juntos a detectar y abordar el ciberacoso

En el marco del Día del Ciberacoso, Santillana Chile, junto a María Syzman, presentarán el webinar “Ciberbullying: Claves para prevenir, abordar y sanar el hostigamiento en el mundo digital”, charla abierta que se realizará el día miércoles 13 de marzo a las 17:00 hrs. y que se transmitirá gratuitamente desde el Canal de YouTube de Santillana Chile en este enlace, en el día y horario señalado.

La también académica y autora, destacó que en este webinar se trabajarán los cuidados a tener en relación al mundo digital y los hijos, centrándose en lo vincular y dando a conocer las principales conductas y tipos de agresiones a las que se ven expuestas los niños y adolescentes que se enfrentan al ciberbullying, señalando que, “hablaremos de redes sociales, de los juegos en red, de las conversaciones que se establecen en los grupos de whatsapp y más”.