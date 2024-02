OPPO y Telcel presentan los torneos de tenis 2024 en México y animan a los asistentes a capturar la experiencia con el OPPO Find N3 Flip.

La temporada de tenis en México está por comenzar. Por primera vez el Mifel Tennis Open by Telcel OPPO 2024 y el Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2024, dos de los más prestigiosos torneos de este deporte en México y Latinoamérica se celebrarán en semanas consecutivas. Además, contarán con la presencia de exponentes internacionales de la talla del alemán Alexander Zverev y el griego Stefanos Tsitsipas.

OPPO y Telcel, socios oficiales de ambos torneos, unen fuerzas una vez más para impulsar el deporte en México y la carrera de deportistas como el experimentado Santiago González. Este figura entre los mejores del mundo de acuerdo al ranking ATP, y además es el actual campeón de dobles de Los Cabos y defenderá su título con orgullo. También estará presente Rodrigo Pacheco, quien dominó el Ranking Junior del World Tennis Tour en 2023 y buscará dejar su huella en cada competencia.

Find N3 Flip

Durante los torneos, ambas compañías comprometidas con el desarrollo del tenis en México ofrecerán experiencias únicas a los aficionados.

OPPO, en colaboración con Telcel, invita a todos los aficionados a capturar momentos inspiradores en la cancha utilizando el celular insignia de la compañía, el OPPO Find N3 Flip, diseñado para capturar imágenes nítidas y creativas durante el torneo.

Equipado con una pantalla principal de 6.8 pulgadas y 120Hz, y una triple cámara trasera de 50 MP, 48 MP y 32 MP, el OPPO Find N3 Flip cuenta con características innovadoras como el modo retrato Hasselblad y el FlexForm, que permiten ajustar el ángulo y la forma del teléfono para mayor comodidad de los aficionados.

Con esta colaboración, OPPO refuerza su misión de marca “Technology for Mankind, Kindness for the World”, demostrando su compromiso no solo con la innovación tecnológica, sino también con el bienestar y la felicidad de las personas en todo el mundo.