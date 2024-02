Google soluciona molesto problema del asistente de voz Gemini

La semana pasada, Google cambió el nombre de su bot Bard AI a Gemini (que coincide con el nombre del modelo en el que se ejecuta). Y si bien la nueva aplicación ha traído algunas frustraciones, Google ahora está ocupado tratando de solucionar las más importantes.

Si lo deseas, puedes utilizar Google Gemini como reemplazo del Asistente de Google en tu teléfono Android, aunque Gemini carece de muchas de las funciones básicas de asistente digital en las que los usuarios confían.

Ahora se ha solucionado un problema: originalmente, cuando chateabas con Gemini usando tu voz, tenías que tocar manualmente la flecha “enviar” para enviar el comando o pregunta. Cuando intentas mantener una conversación con tu teléfono, eso realmente ralentiza todo.

Según 9to5Google, ese ya no es el caso, y Google Gemini ahora se dará cuenta de que has dejado de hablar (y responderá en consecuencia) de la misma manera que siempre lo ha hecho el Asistente de Google. Este simple cambio hace que la aplicación sea mucho más intuitiva de usar.

Es más, Jack Krawczyk, miembro del equipo de Google Gemini, ha publicado una lista de funciones en las que los ingenieros están trabajando actualmente, incluidas algunas funciones bastante básicas, como la capacidad de interactuar con Google Calendar y recordatorios.

Ok – Gemini day 2 recap: things people like, things we gotta fix. Keep your feedback coming. We're reading it all.

THINGS PEOPLE LIKE (♥️♥️♥️)

– Writing style

– Creativity for helping you find the right words/ideas

– Speed of responses

– Not hitting usage caps

– Online…

— Jack Krawczyk (@JackK) February 10, 2024