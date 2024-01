JD.com gana demanda antimonopolio contra Alibaba

JD.com ganó una demanda contra Alibaba por prácticas monopolísticas. El gigante de ventas a minoritas tendrá que pagar 140,68 millones de dólares.

El minorista chino en línea JD.com (9618.HK) dijo el viernes que ganó una demanda contra su rival Alibaba (9988.HK), que fue multada con mil millones de yuanes (140,68 millones de dólares) por prácticas monopolísticas.

El Tribunal Popular Superior de Beijing dictaminó que Alibaba Group Holding Limited junto con Zhejiang Tmall Network Co y Zhejiang Tmall Technology Co habían abusado de su dominio en el mercado. Así, habrían adoptado prácticas monopólicas conocidas como “elegir uno entre dos” (choosing one from two), causando graves daños a JD.com. Así lo afirmaba JD.com en un comunicado publicado en su cuenta oficial de WeChat. JD.com dijo que no tiene nada más que agregar más allá de la declaración.

Este fallo no es sólo una decisión justa para la resistencia de JD contra el monopolio de ‘elige uno entre dos’, sino un momento histórico en la defensa de la justicia del mercado y el orden de la competencia a través del Estado de derecho. Será un momento significativo en el proceso legal antimonopolio de China.

Alibaba pagará mil millones de yuanes

Un portavoz de Alibaba dijo a Reuters que estaban al tanto del fallo y “respetan la decisión del tribunal”. Alibaba recibió una multa récord de 2.750 millones de dólares en una investigación antimonopolio realizada por reguladores chinos en 2021 que afirmaba que había abusado de su dominio en el mercado.

Los dos gigantes del comercio electrónico en China se habían criticado mutuamente por una práctica llamada elegir uno entre dos, citando marcas y comerciantes a quienes supuestamente se les había dicho que si querían operar en su plataforma, tenían que hacerlo exclusivamente.

(1 dólar = 7,1083 yuanes renminbi chinos)