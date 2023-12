Figma consigue escaparse de ser engullida por Adobe y el público no podría estar más contento al respecto: ¡Es un milagro navideño!

Después de enfrentar la presión de los reguladores de la UE, Adobe y la aplicación de diseño Figma acordaron separarse mutuamente, lo que le costó al primero un lucrativo acuerdo de 20 mil millones de dólares.

Adobe dijo en una declaración reciente que ambas empresas están separándose porque no pueden encontrar un “camino claro para recibir las aprobaciones regulatorias necesarias de la Comisión Europea y el Reino Unido [CMA]”, o la Autoridad de Competencia y Mercado. Continúa diciendo que ambos “no están de acuerdo” con los hallazgos, sin embargo, creen que es mejor para todos dejar atrás esta complicada situación. Además, Adobe pagará a Figma una tarifa de cancelación inversa que, según la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.), asciende a mil millones de dólares.

Te preguntarás, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Adobe anunció planes para comprar su competidor Figma por los 20 mil millones de dólares antes mencionados en septiembre de 2022, cuando fracasó su propia plataforma de diseño de UI (interfaz de usuario), Adobe XD.

Esta medida llamó mucho la atención de los reguladores. La CMA llevó a cabo una investigación sobre el acuerdo a principios de este año, alegando que la adquisición habría resultado en un casi monopolio, sofocando la innovación en el espacio del diseño. Luego, la organización le dio a Adobe un ultimátum: o vende el producto principal de Figma, Figma Design, o la compra será bloqueada. Adobe rechazó la propuesta y decidió poner fin a las cosas en sus propios términos en lugar de luchar.

La respuesta del internet

La respuesta del Internet ha sido abrumadoramente positiva: extasiada de que la inminente adquisición haya terminado. En Reddit, hay miles de comentarios de personas que dan un suspiro de alivio. En el informe de TheVerge, un comentario exclama que es un milagro navideño. Y ves lo mismo en X (la plataforma antes conocida como Twitter): hay mucha celebración. ¿Pero por qué?

Hay múltiples razones para esta animosidad, pero en esta situación, se debe principalmente a que el público no quiere que Adobe crezca más. Como señala un tweet en X, ya tienen un “monopolio sobre casi todas las herramientas de diseño”, siendo el diseño de interfaz de usuario el único campo sobre el que no tienen control. Si se les hubiera permitido comprar Figma, Adobe esencialmente tendría todo el mercado del diseño en sus garras sin rivales dignos.

El costo de hacer negocios

La gente también ha criticado a la marca por el coste de sus servicios. Photoshop, por ejemplo, cuesta 23 dólares al mes, aproximadamente 276 dólares durante todo el año. Sin embargo, si cancela su suscripción después de 14 días, Adobe le cobrará una tarifa por cancelación anticipada que equivale al 50 por ciento del saldo restante del contrato. A los diseñadores les preocupaba que se impusieran precios similares en la plataforma de Figma.

Sin duda, esta es una buena noticia para los usuarios que no querían a Adobe como nueva empresa matriz, pero aún no estamos fuera de peligro. El director ejecutivo de Figma, Dylan Field, quería que se concretara la compra y dijo que estaba “decepcionado con el resultado”. Es muy posible que algún otro titán de la industria eventualmente pueda adquirir Figma sin la reacción de los reguladores. Los comentarios en las redes sociales dicen que no les sorprendería que Microsoft algún día hiciera una oferta. Ciertamente es posible.