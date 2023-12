SpaceX comparte fotos del cohete Super Heavy en modo navideño

SpaceX ha compartido un trío de increíbles tomas nocturnas que muestran su propulsor Super Heavy, el cohete más poderoso jamás construido, siendo llevado a la plataforma de lanzamiento antes de su tercer vuelo de prueba. Ah, y tiene luces navideñas.

Mira de cerca la imagen de arriba y verá que el transportador que lleva el propulsor de 71 metros (233 pies) de altura está adornado con adornos navideños. Estos incluyen luces de colores, un árbol y un modelo de Papá Noel. Y para tener percepción de las dimensiones, echa un vistazo al ser humano capturado en el extremo derecho del cuadro.

En las otras dos imágenes también verás el letrero “Puerta de entrada a Marte” de SpaceX. Esto es una señal de la intención de la compañía de utilizar sus instalaciones en Boca Chica, Texas, para el primer vuelo humano a Marte, posiblemente en la década de 2030.

Flight 3 vehicles on the pad at Starbase for testing ahead of Starship's next launch pic.twitter.com/caIuyE6kCj

— SpaceX (@SpaceX) December 18, 2023