La National Grid británica abandona proveedor chino por temores de seguridad cibernética

La National Grid británica abandona proveedor con sede en China por temores de seguridad cibernética.

La National Grid británica (Red Nacional Británica) ha comenzado a retirar componentes suministrados por una unidad de Nari Technology, respaldada por China, de la red de transmisión de electricidad por temores de seguridad cibernética, informó el domingo el Financial Times.

La decisión se produjo en abril después de que la empresa de servicios públicos buscara asesoramiento del Centro Nacional de Seguridad Cibernética, una rama de la agencia nacional de inteligencia de señales GCHQ, dijo el periódico citando a un funcionario de Whitehall.

La National Grid se negó a hacer comentarios citando “asuntos contractuales confidenciales”. “Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestra infraestructura y contamos con controles efectivos para proteger a nuestros empleados y activos críticos para garantizar que podamos continuar transmitiendo electricidad de manera confiable y segura”, dijo en un comunicado.

El Financial Times dijo que un empleado de la filial de Nari, NR Electric UK, había dicho que la empresa ya no tenía acceso a los sitios donde se instalaron los componentes y que National Grid no reveló el motivo de la rescisión de los contratos. El informe citó a otra persona que no nombró diciendo que la decisión se basó en componentes de NR Electric UK que ayudan a controlar y equilibrar la red y minimizar el riesgo de apagones.

No estaba claro si los componentes permanecían en la red de transmisión de electricidad, según el informe.

NR Electric UK, GCHQ y la embajada china en Londres no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters fuera del horario comercial.