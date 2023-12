El crossover LEGO x Fortnite será una colaboración épica

Fortnite y LEGO se han unido para una colaboración épica. Sumérgete en un nuevo mapa de mundo abierto, vístete con máscaras con temas de LEGO e incluso podrás recrear tus aventuras de Fortnite con sets de Lego reales en un futuro cercano.

La temporada OG del Capítulo 4 llegó oficialmente a su fin con la conclusión del evento The Big Bang el 2 de diciembre. El evento comenzó ampliando el mapa actual “OG” antes de llevar al jugador a través de algunos modos de juego próximos. Uno de ellos es la muy esperada colaboración con LEGO.

La colaboración de LEGO se filtró por primera vez a través de la cuenta regresiva de Big Bang en la pantalla principal del juego. En la esquina superior izquierda de la pantalla, se puede ver una LEGO Loot Llama dando vueltas en una galaxia. Este fue el primer adelanto “oficial” de la colaboración.

Ahora que el evento terminó, aquí está todo lo que sabemos sobre la colaboración Fortnite x LEGO.

El modo de juego Fortnite LEGO se lanzó el 7 de diciembre de 2023 en todas las regiones en las que Fortnite está disponible.

El modo de juego será la primera colaboración entre las dos marcas en la que se implementará en Fortnite un modo completamente diseñado por Epic Games.

Get ready for an all new survival crafting adventure! 🦙 #LEGOFortnite launches in Fortnite on December 7 Find out more: https://t.co/hpbGoNQXF7 pic.twitter.com/NrFuqngonW

El foco principal de la colaboración LEGO Fortnite es el nuevo modo de juego de mundo abierto. En este modo, los jugadores deben abrirse camino a través de la aventura de supervivencia artesanal. Si bien es similar a la idea de la batalla real de Fortnite, en este nuevo modo de juego, los jugadores serán lanzados a un mundo LEGO donde todo estará hecho de LEGO.

El avance cinematográfico de LEGO Fortnite mostró algunas de estas características, incluida la apariencia de las skins de los jugadores y los NPC, junto con las capacidades de construcción y los aspectos de supervivencia que llegarán al juego.

Según la cuenta de LEGO Fortnite X, más de 1200 outfits en Fortnite recibirán un estilo LEGO al iniciar el modo de juego. Los jugadores podrán elegir un outfit en su estilo LEGO.

Your favorite Fortnite outfits but in ✨LEGO✨ bricks

Over 1,200 Outfits now have a LEGO Style. Find them in your Locker and the Item Shop. pic.twitter.com/QhuKGqcUV4

— LEGO Fortnite (@LEGOFortnite) December 3, 2023