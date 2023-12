Predicciones de Dell para 2024 y perspectivas para América Latina

Predicciones de Dell Technologies para 2024 y perspectivas para América Latina: democratización de la IA, expansión del edge moderno y obligatoriedad de Zero Trust.

Dell Technologies celebró la conferencia de prensa Predicciones para 2024 en América Latina. En la conferencia virtual, presentada por John Roese, director global de tecnología, y Luis Gonçalves, presidente para América Latina de Dell, se destacaron las tendencias emergentes que darán forma a la industria tecnológica en 2024. Además, la manera en que Dell está trabajando con los clientes para abordar estas tendencias y aprovechar las oportunidades de innovación en la región.

Las visiones de John Roese sobre las tendencias que darán forma a la industria tecnológica en 2024 y más allá son las siguientes:

Visión 1: El diálogo de la IA generativa pasará de la teoría a la práctica.

Visión 2: La cadena de suministro y el ecosistema de IA generativa empresarial mejorarán en 2024.

Visión 3: Zero Trust se hará realidad en 2024.

Visión 4: Surgirán plataformas de edge.

Visión de bono: La informática cuántica y la IA generativa se “entrelazarán”.

La IA es el centro del universo y los edges son la manera en que se pondrá en producción. Zero Trust es la forma en que se protegerá y, en última instancia, la informática cuántica será lo que la impulse a largo plazo para lograr el rendimiento y la eficiencia necesarios para escalarla a un sistema global. Piense activamente en la IA, pero no por separado de otras arquitecturas; así es como se asegurará de que sus visiones y acciones estén alineadas para lograr el éxito a largo plazo.

La IA pasa al primer plano, de la teoría a la práctica

Roese señaló que el diálogo de la IA generativa pasará de la teoría a la práctica. Esto sucederá con cambios de los costos y la infraestructura de capacitación a la inferencia, con una mayor responsabilidad del liderazgo. De cara al 2024, se puede esperar que la primera ola de proyectos empresariales de IA expongan aspectos no comprendidos en esta etapa inicial. Cada vez más, el enfoque de las empresas pasará de la experimentación amplia a un enfoque estratégico vertical. En este se elegirán pocos proyectos de IA generativa que puedan ser verdaderamente transformadores.

América Latina ha registrado un crecimiento expansivo de oportunidades para implementar IA. Esto gracias a la apertura general a la tecnología y a un agudo sentido de la experimentación. Gonçalves destacó los resultados recientes del estudio sobre el Índice de innovación de Dell. Este señala que las empresas regionales reconocen claramente el poder de la tecnología para hacer posible la innovación y las consecuencias de quedarse rezagadas.

La gran mayoría de nuestros países en la región están en la búsqueda activa de tecnologías transformadoras para concretar sus metas de innovación. Esta mentalidad de liderazgo posiciona a América Latina en la vía rápida, ya que asimila información valiosa de regiones maduras en IA para avanzar rápidamente en la implementación de casos de uso locales impactantes. En esta era de la evolución impulsada por datos, Dell se erige como un orquestador único, que guía estratégicamente a los clientes por el ecosistema de IA en evolución y garantiza la infraestructura esencial, escalable y eficiente necesaria para reducir la complejidad de los pilotos de IA.

A más largo plazo, Roese señaló que la informática cuántica aborda el principal problema de la demanda extrema de los recursos informáticos necesarios para la IA generativa y la mayoría de las IA a gran escala. Prevé que la informática cuántica provocará un avance enorme en la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial. Con el tiempo, la base informática de la IA moderna se convertirá en un sistema cuántico híbrido. En este el trabajo de la IA se distribuirá en un conjunto de arquitecturas informáticas diversas, incluidas unidades de procesamiento cuántico.

Expansión del edge moderno y reinado continuo de varias nubes

Roese compartió que las empresas reconocerán que hay dos maneras de diseñar un edge moderno: la proliferación de mono-edges o como una plataforma de edge de varias nubes.

Esta última opción, en la que se adopta un enfoque de “plataforma de edge”, donde el edge moderno se convierte en una extensión de la infraestructura de varias nubes, es la manera de seguir avanzando.

Así, y dado que los datos seguirán siendo centrales en nuestro futuro, extraer valor de ellos será fundamental para desbloquear oportunidades de negocio transformadoras. Gonçalves compartió que, si bien los ambientes de varias nubes han evolucionado en América Latina, se necesitan estrategias intencionales para ofrecer agilidad e innovación de negocios.

Zero Trust fortalece la frontera

Con la democratización de la IA y a medida que más datos e inteligencia se trasladan al edge, la administración de datos se vuelve cada vez más central. “En 2023, se habló mucho sobre Zero Trust y su importancia en los esfuerzos de seguridad cibernética en todo el mundo. A medida que nos adentremos en 2024, pasaremos de un mundo donde Zero Trust es una ‘palabra de moda’ a uno donde emerjan tecnología, estándares e, incluso, certificaciones reales para dejar en claro el significado real de Zero Trust”, expresó Roese.

Roese también señaló que el proyecto Fort Zero de Dell se lanzará al mercado en 2024 como el primer sistema comercial de nube privada Zero Trust completo en la industria, lo que allanará el camino hacia la adopción de Zero Trust en varias industrias.

Creación de un futuro conjunto basado en datos

Con la rápida transformación y la creciente madurez digital en América Latina, el panorama de la región está maduro para el desarrollo de estas tecnologías emergentes.

“En 2024, América Latina verá un renacimiento tecnológico, donde la IA generativa, los ambientes de varias nubes, la seguridad cibernética y el edge inteligente convergerán, lo que desbloqueará un potencial sin precedentes. La IA, la tendencia primordial, impulsará el crecimiento de nuestra gama de productos. Desde dar forma a ecosistemas de varias nubes hasta revolucionar la administración de datos, nuestra gama APEX ‘como servicio’ permite a los clientes dar la bienvenida a la innovación sobre bases sólidas”, concluyó Gonçalves.