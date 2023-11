El Apple Watch SE alcanza mínimo histórico de $189 en el Black Friday

El Apple Watch SE alcanza un mínimo histórico de $189 en una oferta del Amazon Black Friday.

Nunca ha habido un mejor momento para comprar el Apple Watch SE, que ha bajado a un precio récord en Amazon en una oferta del Black Friday.

El Apple Watch SE de segunda generación de 40 mm (modelo GPS), lanzado en 2022, tiene un descuento de $60 respecto de su precio habitual de $249, lo que lo hace solo $189 en este momento.

Ese es el precio más bajo que hemos visto hasta ahora, incluso más barato que el mínimo histórico anterior de $ 200.

Calidad al mejor precio

A pesar de ser el reloj inteligente más económico de Apple, el Apple Watch SE (segunda generación) es un dispositivo impresionante que tiene mucho que ofrecer incluso en comparación con los modelos premium. Engadget le dio una puntuación de revisión de 89/100.

No viene con una pantalla Always On Display ni un sensor de temperatura de la piel, pero sobresale en el seguimiento del entrenamiento y funciona tan bien como la Serie 8, más cara. El único inconveniente es que Tienes que levantar la muñeca con el propósito de activar la pantalla y comprobar tu progreso.

Tiene el mismo diseño probado de Apple Watch con una esfera cuadrada redondeada y, al ser más liviano que otras opciones con solo 26,4 gramos, es cómodo de usar.

Donde difiere significativamente de los modelos más caros es en la duración de la batería. El Apple Watch SE te permitirá pasar el día con actividad normal, pero no esperes despertarte a la mañana siguiente con algo sobrante. Lo más probable es que tengas que colocarlo en el cargador al final de cada noche.

Sin embargo, por solo $ 250 normalmente, ya es el mejor reloj inteligente que puedes conseguir por su precio. Si antes estabas indeciso, ahora es el mejor momento para comprar un Apple Watch SE más barato que nunca.