El tweet con el anuncio del tráiler de GTA 6 rompe el Internet

Rockstar Games ha anunciado GTA 6 vía X, antes conocido como Twitter. Sam Houser tuiteó que el trailer se lanzará a principios de diciembre. Y el tweet se ha disparado como nunca antes en el mundo del gaming.

Rockstar finalmente anunció GTA 6 y todos estamos ansiosos por jugarlo. Pero aún tenemos que esperar un poco más. Todo comienza con el primer tráiler a principios de diciembre.

Este es el tweet que provocó una interrupción en la línea de tiempo para todos los gamers:

We are very excited to let you know that in early December, we will release the first trailer for the next Grand Theft Auto. We look forward to many more years of sharing these experiences with all of you.

No fue una sorpresa que el tweet fuera reeditado, citado, likeado y visto, pero en realidad es uno de los mejores tweets sobre juegos de todos los tiempos.

El usuario verificado Okami Games incluso afirma que es el tweet de juegos que más me gusta tiene en la historia.

Rockstar's tweet announcing the GTA 6 trailer is now the most liked gaming tweet of all time.

This little innocuous tweet gained over 1M likes and 75M views in 5 hours in the most casual way possible. 💀💀 #GTA6 pic.twitter.com/q3lCKKeeHQ

— Okami Games (@Okami13_) November 8, 2023