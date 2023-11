Te presentamos los nuevos monitores ultrawide de LG

Los nuevos monitores LG de juegos curvos UltraGear de 45 pulgadas tienen especificaciones ,uy atractivas y ambos cuestan menos de mil dólares.

LG tiene un par de nuevos monitores para juegos ultrawide de 45 pulgadas. Aunque de entrada esto suena muy amplio, LG asegura que es el equivalente a dos monitores de 24 pulgadas, lo que suena casi compacto en comparación con los de 49 pulgadas de Samsung y LG. O el gigantesco Samsung Odyssey Ark.

Un poco más pequeños y bastante más baratos

El UltraGear 45GR65DC ($799) y el 45GR75DC ($899) son ligeramente más pequeños y unos cientos de dólares más baratos que el 49GR85DC de 49 pulgadas. A este último, The Verge lo bautizó como UltraGear de 49 pulgadas. No podemos hacer eso con estos porque hay dos, pero son básicamente iguales excepto que el 45GR75DC tiene USB-C con suministro de energía de 90W y el 45GR65DC no. Además, si reservas el más elegante antes del día 19, LG incluirá un altavoz.

Ambos monitores tienen paneles VA curvos 5120 x 1440 1500R que admiten el 95 por ciento de la gama DCI-P3, además de VESA DisplayHDR 600, VESA Adaptive Sync y AMD FreeSync Premium Pro de hasta 200 Hz. Cada uno tiene una entrada DisplayPort 1.4, dos puertos HDMI 2.1, un puerto ascendente USB-B 3.0 y dos puertos descendentes. También tienen conectores para auriculares.

El 75 agrega un puerto USB-C, que puede transmitir video, datos y energía hasta 90W. Si quieres utilizar el monitor con una computadora portátil de trabajo y una plataforma de juegos, yo me decantaría por la versión USB-C. Si simplemente vas a conectar una PC para juegos, probablemente te puedas ahorrar cien dólares.

Del mismo modo, si has estado considerando el LG Ultragear de 49 pulgadas o el Samsung G9 pero te desanimaron las enormes proporciones o el precio de $1.200, estos pueden ser una buena opción.