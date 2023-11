Fortnite OG alcanzó su máximo histórico el sábado

Los creadores del icónico juego Fortnite aseguran que este alcanzó su máximo de jugadores en simultáneo el pasado sábado, una consecuencia directa del relanzamiento de la temporada OG del juego.

El Battle Royale Blaster cambia regularmente sus arenas. En esta ocasión, ha transportado a los jugadores a su configuración isleña original.

El editor Epic Games dice que 44,7 millones de jugadores registraron un total de 102 millones de horas de juego en la nueva temporada de Fortnite OG el sábado. Esto a pesar de que algunas personas tienen dificultades para iniciar sesión o se quedan atrapadas en colas.

Fortnite, lanzado por primera vez en 2017, enfrenta hasta 100 jugadores entre sí en una lucha por ser el último en pie. El juego se encuentra actualmente en su cuarto capítulo, dividido en temporadas más cortas, cada una de las cuales trae cambios y nuevas características.

La semana pasada el juego volvió a su versión original, esparciendo la nostalgia entre los jugadores que se apresuraron a jugar como lo hacían unos años atrás. Fortnite OG recupera las ubicaciones y armas favoritas de los fanáticos, pero conserva algunas de las mecánicas de juego actualizadas agregadas en temporadas posteriores.

Una cosa que no regresará por ahora son los desafíos: una característica popular estilo búsqueda del tesoro de la vieja escuela Fortnite que aumentó el número de jugadores cuando se actualizó.

La nueva temporada se lanzó el viernes y parece ser un éxito instantáneo entre los fanáticos. Según el sitio de estadísticas no oficial Fortnite.gg, el juego registró 6,2 millones de jugadores simultáneos, un máximo histórico, el sábado. E incluso aumentó la cantidad de personas que ven Fortnite en el sitio de transmisión Twitch, según el rastreador de visualización SullyGnome.

Epic tuiteó el sábado para decir que estaba monitoreando sus servidores debido a la alta demanda y advirtió a los jugadores que esperaran colas antes de unirse a una partida.

We’re continuing to monitor server health and capacity following the launch of the Fortnite OG season, and players may find they experience a short queue before logging in.

We appreciate your patience during this exciting time and look forward to you jumping in game. pic.twitter.com/7gbKdxddoc

— Fortnite Status (@FortniteStatus) November 4, 2023