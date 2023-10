Diseño Circular brinda una segunda vida a los residuos electrónicos

Dell Technologies diseña el futuro de la tecnología para una economía más circular.

Por: Nick Abbatiello, Senior Distinguished Engineer, Experience Innovation Design Group

Siempre me sorprenden las estadísticas sobre los residuos electrónicos (e-waste) y lo poco que se comprende este crítico problema ambiental. Un estudio reciente sobre la Generación Z y los Millennials encontró que 60% de los adultos no saben qué es el e-waste y el 57% no tienen conciencia del impacto de estos elementos en la contaminación del medio ambiente.

El e-waste son todos los dispositivos con enchufe, batería o cable, es decir, los aparatos electrónicos que han llegado al final de su vida útil. En los países de América Latina, solamente se recicla un pequeño porcentaje, apenas el 2.7%, de los residuos electrónicos. La mayoría de estos desechos terminan en vertederos, lo que tiene un impacto negativo en la sostenibilidad del planeta..

Según datos de Statista, en 2021, Brasil fue el país que más generó residuos electrónicos en América Latina y el Caribe con una generación de e-waste de más de 2,26 millones de toneladas métricas, seguido por México con una generación de basura tecnológica de aproximadamente 1,29 millones de toneladas.

Cada año, conmemoramos el Día Internacional de los Residuos Electrónicos el 14 de octubre, para concienciar sobre este creciente problema del e-waste y promover una gestión responsable de los residuos electrónicos.

A menudo hablamos de los problemas ambientales asociados con esta creciente corriente de desechos, pero cuando pienso en el e-waste, veo una gran oportunidad. Como ingenieros en diseño de productos, mi equipo hace que nuestra tecnología sea más sostenible al incorporar materiales con emisiones de carbono reducidas, como la como fibra de carbono reciclada, o nuestro aluminio producido con energía hidroeléctrica renovable. En Dell, dedicamos mucho tiempo y esfuerzo en elegir los materiales y procesos de fabricación sostenibles. De esta forma, logramos a reducir el flujo de e-waste y volvemos “al futuro” y al diseñar tecnologías que prolongan la vida del producto y nos permiten acceder fácilmente a sus componentes y así reciclarlos.

Nuestro Compromiso con la Circularidad

En Dell, estamos comprometidos con extender el uso de los materiales y componentes el mayor tiempo posible, y nuestros objetivos para 2030 abarcan todo el ciclo de vida de nuestros productos, desde el diseño hasta la fabricación, pasando por su envío y recuperación:

Por cada tonelada métrica de producto que nuestros clientes compran, reutilizaremos o reciclaremos una tonelada métrica.

El 100% de nuestro embalaje está hecho con materiales reciclados o renovables o reutilizados.

Más de la mitad del contenido de nuestros productos estará hecho de materiales reciclados, renovables o con emisiones de carbono reducidas.

Diseñando para el Final desde el Principio

Cuando diseñamos productos, debemos diseñar pensando en la circularidad. Impulsar una economía circular reducirá directamente las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la producción de nuevos materiales.

Por ello, trabajamos para incorporar materiales más sostenibles en nuestra tecnología, pero también optimizamos los materiales que usamos. Reducimos la cantidad de materiales siempre que sea posible y nos aseguramos de no usar nada que no sea absolutamente necesario o que dificulte el reciclaje del dispositivo al final de su vida útil.

Y diseñamos nuestros productos para asegurar que los materiales sean más fáciles de recolectar para su reutilización y reciclaje.

La Oportunidad en el E-Waste

Nuestros servicios de recuperación y reciclaje apoyan la reducción de residuos electrónicos y también proporcionan un flujo valioso de materiales que pueden ser reutilizados o reciclados para nuevos productos. Desde 2007, Dell ha recuperado más de 2.5 mil millones de libras de productos electrónicos usados. Si un producto llega al final de su vida útil y no es posible repararlo o reutilizarlo, empleamos estrategias de circuito cerrado, cuando es posible, para crear nuevos productos reciclando materiales seleccionados de tecnología en desuso. En 2014, fuimos pioneros en el uso de plásticos de circuito cerrado procedentes de tecnología recuperada, y también utilizamos imanes de tierras raras y aluminio de circuito cerrado.

En resumen, para cumplir nuestros objetivos y aumentar los materiales sostenibles y reciclados de nuestra tecnología, necesitamos que más productos sean recuperados para que podamos recolectar más materiales. Todos podemos ayudar vaciando nuestros armarios y gabinetes y devolviendo los aparatos electrónicos viejos. Dell facilita y asegura el retorno y reciclaje de productos electrónicos y accesorios al final de su vida útil. Además de reducir el e-waste, también prolongamos la vida de los materiales que pueden ser utilizados en nuevos productos.

Hemos logrado avances significativos, pero aún tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestros objetivos, y todos nosotros debemos trabajar juntos para impulsar una economía más circular.