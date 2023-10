El nuevo Google Pixel Watch 2 se enfoca en la salud y la seguridad

El nuevo Google Pixel Watch 2 se centra en la salud y en la seguridad, además de resolver varios de los problemas del primer modelo. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Google ha anunciado el Pixel Watch 2 con un nuevo sensor de frecuencia cardíaca, más funciones de seguridad y un rendimiento más rápido. Estos cambios se basan en el Pixel Watch original y abordan algunas de las mayores críticas sobre el modelo del año pasado. Se lanza el 12 de octubre por $ 350, junto con los teléfonos Pixel 8 y Pixel 8 Pro, y ya está disponible para pedidos por adelantado.

Una herramienta para la salud

El Pixel Watch 2 puede iniciar y detener automáticamente ciertos entrenamientos, a diferencia de la primera versión, e incluye sensores para detectar temperatura y posibles signos de estrés. Esto ayuda a cerrar la brecha entre Pixel Watch y Fitbit Sense 2. Eso es exactamente lo que pretendía Google, según James Park, vicepresidente y cofundador de Fitbit.

El objetivo es realmente asegurarnos de que tenga lo mejor de todo en lo que Google estaba trabajando desde Wear OS, etc., junto con las mejores experiencias de salud de Fitbit, cosa que no era cierta con el Pixel Watch 1.

Por lo contrario, el Pixel Watch 2 obtiene una serie de mejoras adicionales en materia de salud, seguridad y rendimiento general. Esto incluye lo que Google afirma ser un sensor de frecuencia cardíaca más preciso, herramientas de entrenamiento basadas en zonas de frecuencia cardíaca y ritmo de carrera, un procesador más rápido y una nueva opción de alerta de seguridad.

En conjunto, estas actualizaciones deberían hacer que el Pixel Watch 2 se sienta como un competidor más fuerte de la línea Samsung Galaxy Watch 6 y otros relojes rivales, aunque no lo sabremos con seguridad hasta que podamos probarlo.

Fitbit como punto de partida

El Pixel Watch ya se basó en gran medida en la influencia de Fitbit, y Google está llevando eso aún más lejos con el Pixel Watch 2. El nuevo reloj hereda los sensores de Fitbit para rastrear la temperatura y los posibles signos de estrés.

Al igual que el Fitbit Sense 2, el Pixel Watch 2 tiene un sensor de actividad electrodérmica continua, o cEDA, que monitorea pequeñas gotas de sudor en la piel. Combina estos datos con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca y la temperatura de la piel para buscar posibles señales de estrés a lo largo del día. Pero Google dice que factores como el alcohol, la cafeína y las enfermedades también pueden afectar las lecturas.

Si el reloj detecta signos de estrés, le pedirá que registre su estado de ánimo y se relaje dando un paseo o practicando un ejercicio de respiración. Park dice que estas opciones son importantes porque los usuarios quieren algo más que una notificación cuando se trata de seguimiento del estrés.

No sólo quieren saber cuándo sucede o cómo sucede, sino también qué hacer al respecto.

El Pixel Watch 2 también tiene un nuevo sensor de frecuencia cardíaca que utiliza múltiples puntos de contacto, lo que debería significar que recoge más datos y, por lo tanto, es más preciso. También trae notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja al Pixel Watch 2, otra métrica que faltaba en el original.

A la altura de la competencia

Google también agregó algunas opciones de entrenamiento nuevas al Pixel Watch 2 que deberían ayudarlo a mantenerse al día con Apple y Samsung. Esto se debe a que estas grandes tecnológicas han agregado herramientas dirigidas a corredores en los últimos años.

Heart Zone Training, por ejemplo, envía alertas cuando te mueves entre ciertos rangos de frecuencia cardíaca durante un entrenamiento, y el reloj también puede enviar señales para ayudarte a mantener el ritmo durante una carrera.

Nuevo temporizador para alertar a los contactos de emergencia

Google está mejorando las funciones de seguridad del Pixel Watch, similar a Apple. Safety Check le permite configurar un temporizador para situaciones específicas, como si camina a casa, toma el transporte público o camina solo. Cuando expire el temporizador, el reloj le preguntará si se encuentra bien y le dará la opción de comunicarse con los servicios de emergencia o compartir su ubicación. Si no responde, Pixel Watch 2 compartirá su ubicación con sus contactos de emergencia.

Suena similar a la función Check In que Apple introdujo para iPhones en iOS 17, que le permite notificar automáticamente a un amigo o familiar cuando llega a una ubicación específica. De todos modos, es prometedor ver a Google y Apple adoptar características de seguridad que sean prácticas en escenarios cotidianos en lugar de solo emergencias.

El Pixel Watch 2 obtiene otra característica orientada a la seguridad: Señal de seguridad. Esto permite que funciones como Safety Check y compartir ubicación de emergencia funcionen en el Pixel Watch 2 con capacidad celular incluso sin un plan de datos. Sin embargo, Safety Signal solo está disponible para miembros de Fitbit Premium.

Rendimiento y duración de la batería

Si bien la salud y la seguridad son los aspectos donde se verán los mayores cambios, Google dice que también ha mejorado el Pixel Watch de otras maneras. Hay un nuevo procesador de cuatro núcleos dentro del reloj que debería brindar un rendimiento más rápido y la corona se desplaza con mayor suavidad.

Además, el Pixel Watch 2 tiene una batería un poco más grande que el último modelo, aunque la duración de la batería parece ser en general la misma, de 24 horas. La diferencia es que Google ahora afirma que puede durar un día con la función de pantalla siempre activa activada.

El mayor cambio físico del Pixel Watch 2 se encuentra en la parte inferior de la carcasa del reloj. Google no solo ha agregado los sensores de salud antes mencionados, sino que también hay un nuevo mecanismo de carga similar al de Fitbit Sense. Google dice que esto debería proporcionar la duración de la batería de un día completo en 75 minutos. Pero no está claro si se trata de una mejora significativa, ya que el primer Pixel Watch puede cargarse al 100% en unos 80 minutos. También significa que quienes actualicen desde un Pixel Watch antiguo no podrán usar su cargador anterior para el nuevo modelo, pero los cargadores antiguos de Fitbit Sense y Versa deberían funcionar.