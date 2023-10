Todo lo que puedes esperar del smartphone Google Pixel 8

El Pixel 8 y el Pixel 8 Pro son dos de los smartphones más esperados por el público amante de Google. Es por esto que, después de que el youtuber Marques Brownlee publicara una invitación en X del evento de Pixel, las expectativas de que dicho teléfono sea la pieza central de la jornada no han parado de crecer. El evento tendrá lugar el 4 de octubre a las 10 a. m. ET / 7 a. m. Pacífico / 3 p. m. Londres / 4 p. m. Berlín.

Pixel event invites also just went out. We are descending into the most fun time of the year pic.twitter.com/RZfpm4u6OZ

— Marques Brownlee (@MKBHD) August 30, 2023