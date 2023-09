La NASA recupera una cápsula con muestras de un asteroide

La NASA logró traer de regreso a la Tierra una cápsula que contiene muestras recolectadas de un asteroide, una novedad para la agencia espacial.

La NASA consiguió por primera vez traer de vuelta a la Tierra una cápsula que contiene muestras de un asteroide.

Un viaje hacia el pasado

La cápsula de retorno de muestras (SRC) de la misión OSIRIS-REx aterrizó a las 8:52 a.m. MT (10:52 a.m. ET) del domingo en el campo de entrenamiento y pruebas de Utah del Departamento de Defensa cerca de Salt Lake City.

“Un viaje de mil millones de millas hasta el asteroide Bennu y de regreso ha llegado a su fin, lo que marca la primera misión de retorno de muestras de este tipo de Estados Unidos y abre una cápsula del tiempo a nuestro antiguo sistema solar”, anunció el comentarista de la transmisión en vivo mientras la cápsula aterrizaba.

Un aterrizaje espectacular

También ha sido un viaje increíble, ya que la nave espacial se lanzó hace poco más de siete años en una ambiciosa misión de colocar una nave espacial en un asteroide distante, recolectar muestras y llevarlas de regreso a la Tierra.

Después de ser arrojada por la nave espacial a unos 96.000 km de la Tierra, una transmisión en vivo mostró al SRC cruzando el cielo frente a la costa de California mientras desaceleraba de 44.500 kph (kilómetros por hora) a solo 18 kph en el momento del aterrizaje.

Luego, una cámara de helicóptero siguió la cápsula mientras su paracaídas de color naranja la desaceleraba durante el descenso final.

Poco después, un operador de la misión confirmó el aterrizaje del SRC, y luego recibió la primera imagen oficial de la cápsula.

Protocolo de bienvenida

Los primeros miembros del equipo en llegar a la cápsula realizaron una serie de controles de seguridad.

Sin embargo, la cápsula tuvo que volar una vez más, ya que fue transportada en helicóptero a una sala limpia. Aquí vemos la cápsula llegando a la sala limpia.

Los miembros del equipo de la misión miran el interior de la cápsula por primera vez desde su regreso.

El jefe de la NASA, Bill Nelson, elogió el primer regreso de una muestra de asteroide estadounidense en la historia como un gran éxito y expresó la esperanza de que “profundice nuestra comprensión del origen de nuestro sistema solar y su formación”.

Una posible amenaza futura

También señaló que Bennu figura actualmente como un asteroide potencialmente peligroso (existe una posibilidad remota de que choque con la Tierra en 2182, aunque deberíamos poder redirigirlo si representa una amenaza grave), y dijo que aprender más sobre su composición podría decirnos más sobre los tipos de asteroides que pueden cruzarse en nuestro camino.

Dos misiones de retorno de muestras de asteroides que anteriormente tuvieron éxito incluyen las japonesas Hayabusa y Hayabusa2, que recolectaron material de diferentes asteroides en 2005 y 2019, respectivamente, antes de traerlos a la Tierra.