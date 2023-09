Bugatti Bolide: diseñado con los más altos estándares de seguridad

Bugatti Bolide presenta un hypercar de diseño que cumple con los más altos estándares de seguridad para los coches de carreras de Le Mans.

Junto con una potencia, precisión y rendimiento increíbles, un hypercar exclusivo para pista debe poseer niveles excepcionales de seguridad. Es por esta razón que el Bugatti Bolide presenta un nuevo e innovador monocasco de fibra de carbono desarrollado para la exigente Fédération Internationale de l’Automobile LMH y los requisitos LMDh para los coches de carreras de Le Mans.

Para poder hacer del Bolide el mejor match para el legendario motor turboalimentado W16 de 8.0 litros de la marca, fue necesario desarrollar un nuevo monocasco avanzado fabricado con compuestos de fibra de carbono de la más alta calidad. Estos normalmente solo se utilizan en la Fórmula 1 y coches de carreras de Le Mans.

El increíble rendimiento del Bolide requería un monocasco aún más fuerte y rígido que el del Chiron. Los requisitos de seguridad de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) para las regulaciones LMH y LMDh para los autos de carreras de Le Mans impulsaron el desarrollo de la nueva estructura. Además, fueron elegidos porque se encuentran entre las regulaciones de seguridad más estrictas en el mundo del automovilismo.

Los 12 trabajos de Bolide

Para un hypercar inspirado en la grandeza del automovilismo, los factores de seguridad como la protección contra vuelcos son primordiales. Así, se propuso superar todas las pruebas de la FIA. Una de las pruebas más exigentes requiere una carga de 7,5 toneladas aplicada al pilar A del auto.

Para pasar la prueba, la deflexión máxima no debe ser superior a 50 mm en el punto donde se aplica la carga. De este modo, no se permite ninguna falla de la estructura dentro de los 100 mm de ese punto. Esto significa que se permiten pequeñas grietas localizadas en el punto de impacto. Sin embargo, cuando se probó el Bolide, no hubo ninguna grieta gracias a la integridad estructural inherente al diseño monocasco. Especialmente elmérito es del ángulo del pilar A, su sección transversal y los materiales de alta tecnología utilizados.

En una segunda prueba de vuelco se aplicó una carga aún mayor (12 toneladas) al pilar B, mientras que en una tercera se aplicó una carga longitudinal de 6 toneladas al monocasco para simular un vuelco que resultaba en un impacto trasero con una barrera.

Más detalles

Para garantizar niveles de seguridad aún mayores, Bolide está equipado con un sistema extintor automático de incendios de grado militar que representa una importante mejora de seguridad en todos los aspectos en comparación con las unidades de extintor ampliamente utilizadas en los coches de carreras convencionales.

Dentro del Bolide, el conductor y el copiloto están asegurados con un sistema de arnés de seis puntos aprobado por la FIA. Además de mantener a los ocupantes firmemente en su lugar durante las fuerzas extremas generadas durante las curvas, la aceleración y el frenado, ofrecen los niveles más altos de seguridad posibles. Para una seguridad aún mayor, la cabina del Bolide es compatible con el sistema “HANS® Head And Neck Support” probado en deportes de motor.

Cuando los primeros clientes reciban sus coches en 2024, podrán experimentar por sí mismos los niveles más impresionantes de tracción y agarre que ofrece la combinación de tracción total con diferenciales controlados electrónicamente, neumáticos slicks Michelin Pilot Sport de alto rendimiento y el increíble cantidad de carga aerodinámica que se ofrece.