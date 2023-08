Panasonic: IA responsable y escalable

Así es como Panasonic garantiza la seguridad, la privacidad y los derechos humanos mediante el uso de IA responsable y escalable.

Panasonic compartió recientemente un comunicado en el que explica extensamente cómo su uso de IA responsable y escalable beneficia a la salud a largo plazo, la seguridad y el bienestar social. A continuación veremos algunos de los puntos abordados en dicho comunicado.

A lo largo de la evolución de la IA, han salido a la luz problemas éticos que los investigadores no anticiparon al desarrollar sus productos. La “IA responsable” es una solución para ayudar a los clientes a sentirse cómodos y generar confianza en el producto mientras usan la nueva tecnología.

Panasonic e inteligencia artificial

Panasonic está fortaleciendo su gobierno de ética de IA desde abril de 2019, cuando estableció el Comité de ética de IA. Tomando este evento como punto de partida, el Grupo publicó sus Principios éticos de IA en abril de 2022.

Del mismo modo comenzó a brindar educación sobre IA a todos los empleados en septiembre de 2022 e introdujo un sistema de evaluación de riesgos éticos para cualquier producto o servicio que utilice tecnología de IA en noviembre del mismo año.

Para humanos, por humanos, con humanos

En mayo de 2023, Yoky Matsuoka, director ejecutivo gerente de Panasonic Holdings, pronunció un discurso de apertura sobre IA responsable en el Simposio internacional IEEE sobre circuitos y sistemas 2023 (IEEE ISCAS 2023). En dicho discursos desarrolló la idea del enfoque de IA responsable, “Para humanos, por humanos, con humanos”. Para conocer más sobre esta presentación haz click AQUÍ.

A continuación te damos una breve síntesis de lo que se esconde detrás del concepto.

Para los humanos: Siempre poner a los consumidores primero. Verificar el efecto real para las personas y los daños colaterales por tecnología.

Por humanos: Los humanos mantienen el control y están al tanto. La IA solía convertir a los humanos en “superhumanos”.

Con humanos: Contratar, capacitar y formar personas éticas y responsables para proteger el bienestar humano y de la comunidad.

Capacitación y educación

Para garantizar la equidad y que no surja discriminación en el uso de los productos de Panasonic, el Grupo ofrece un Curso Básico de Ética de IA para todos los empleados y un Curso Práctico para el personal de ética, desarrolladores y facilitadores.

Panasonic ha logrado una IA responsable con tecnología confiable al abordar la confiabilidad de la IA tanto desde la perspectiva de la tecnología elemental como del proceso de desarrollo. Así, la compañía se asegura de que la IA sea IA explicable (IA en la que los humanos pueden entender el razonamiento detrás de sus decisiones).

Del mismo modo, utiliza la detección fuera de distribución para certificar la capacidad de un modelo para manejar situaciones imprevistas y mantiene procesos MLOps de garantía de calidad para hacer el desarrollo de IA confiable y productiva.

Mirando hacia el futuro

Hiroshi Kutsumi, director del Centro de Tecnología Digital e IA de Panasonic, dice: “En el futuro, Panasonic seguirá contribuyendo al medio ambiente y a la vida de las personas centrándose en la IA escalable y la IA responsable. También trabajará para aumentar la cantidad de personas que tienen acceso y pueden usar la tecnología de inteligencia artificial. Panasonic AI es For Humans, By Humans, With Humans, y continuará entregando productos equipados con IA que aborden las necesidades de sus clientes y en los que puedan confiar”.