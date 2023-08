El Pokémon GO City Safari se realizará en la Ciudad de México

México se suma a la lista de países que realizarán el Pokémon Go City Safari, junto a España y Corea del Sur.

Niantic anunció un nuevo formato de evento en vivo, el Pokémon GO City Safari, que tendrá como sede a la Ciudad de México. Dicho evento se realizará el 4 y 5 de noviembre en toda la ciudad, y en él los Entrenadores podrán participar y atrapar diferentes Pokémon salvajes, unirse a una investigación especial exclusiva y mucho más.

Así lo explicaba Alan Mandujano, Head of Latin America en Niantic.

Para nosotros en Niantic es muy importante realizar este tipo de eventos en México, ya que nos permite traer nuevas experiencias a nuestros Entrenadores y reforzar los lazos de nuestra comunidad, una de las más grandes de todo el mundo. Con City Safari buscamos que todos los que participen vivan la aventura a su manera, capturen distintos Pokémon mientras exploran esta gran ciudad, y hagan amigos durante el camino.

La entrada tiene un costo de 150 pesos mexicanos (impuestos y cargos incluidos) y ya está disponible a la venta en la página de venta de boletos de Niantic en https://tickets.nianticlabs.com/events/pgo. Los Entrenadores pueden elegir participar el día sábado o el domingo, o también podrán adquirir un complemento opcional de segundo día con un costo de 100 pesos para aprovechar al máximo el fin de semana y sumarse a la aventura recorriendo los emblemáticos monumentos históricos de la ciudad.

Agenda del evento

Durante el 4 de noviembre el evento se realizará en un horario de 10:00 hrs a 18:00 hrs (hora local), mientras que el 5 de noviembre el evento iniciará de las 9:00 hrs a las 14:00 hrs y continuará de las 17:00 a 20:00 hrs. La razón de este intermedio de tres horas es para que los jugadores puedan unirse al Día de la Comunidad de noviembre que se celebrará ese mismo día.

En esta experiencia única en su tipo, el Profesor Willow le pedirá a los Entrenadores que recorran la Ciudad de México para aprender más sobre los Pokémon que aparecerán durante el evento, entre ellos un Eevee con sombrero de explorador que obtendrán al comienzo de la Investigación Especial del City Safari.

Además, los Entrenadores podrán disfrutar de la primera aparición de Skiddo en Pokémon GO y apariciones de favoritos como Duskull, el cual tendrá una corona de Cempasúchil para conmemorar la tradición del Día de Muertos, Hawlucha, un Pokémon inspirado en la tradición de la Lucha Libre o Wooper, un Pokémon inspirado en el emblemático ajolote.

Por otro lado, durante el evento los Entrenadores también podrán capturar Pokémon en estado salvaje como Charmander, Ekans, Cubone, Unown M, Unown E, Unown X, Lotad, Cacnea, Tropius, Axew, Rufflet y muchos más.

Una experiencia exclusiva

Además, los jugadores que se sumen al City Safari en Ciudad de México podrán recibir exclusivos bonos y recompensas como: Incienso activado por 8 horas, Módulos de Cebo que estarán activados por cuatro horas (exceptuando los dorados), y hasta 5 intercambios especiales por día que, al igual que los intercambios normales, requerirán 50% menos Polvos Estelares.

Por otro lado, se ofrecerá a los Entrenadores la oportunidad de mejorar su experiencia en el evento con dos complementos opcionales: uno para los amantes de las incursiones, el cual otorgará hasta 12 Pases de Incursión gratis al girar los fotodiscos en Gimnasios, un bono de 5,000 PX por incursión completada, 3 caramelos adicionales y 1 caramelo XL adicional en incursiones de 5 estrellas, y otro complemento para los fans de eclosionar huevos, el cual les otorgará distancia reducida a la mitad para eclosionar, mmás doble Polvoestelar, PX y caramelo al eclosionar huevos.

Estos complementos están disponibles con un costo de 60 pesos mexicanos cada uno (impuestos y cargos incluidos).

Para más detalles sobre el Pokémon GO City Safari, los “Días de la Comunidad”, eventos especiales y nuevas adiciones al juego, por favor visita el blog y las redes sociales oficiales de Pokémon GO. Además, les recordamos a los Entrenadores que presten siempre atención a su entorno y acaten las normas de las autoridades sanitarias al jugar a Pokémon GO.