Esta es la MSG Sphere que está causando revuelo en Las Vegas

Una esfera gigante recubierta por pantallas led llamada The MSG Sphere está aterrorizando a Las Vegas con sus extravagantes proyecciones.

La MSG Sphere llega a Las Vegas con extravagantes proyecciones que fascinan y confunden a los transeúntes. En una ciudad conocida por su estética deslumbrante y prácticas comerciales cuestionables, hubo un estreno del Día de la Independencia que no involucró fuegos artificiales.

The Sphere, en el Venetian Resort, es un recinto que costó alrededor de 2 mil millones de dólares. Así, la enorme esfera está recubierta con 580.000 pies cuadrados de paneles LED programables, que pueden hacer que la esfera se vea como si se hubiera abierto un agujero negro o si una bola de nieve navideña hubiera aterrizado en Las Vegas.

La vista ha generado bastante revuelo a nivel local y en línea. Algunos ven una maravilla tecnológica, mientras que otros ven una gigantesca valla publicitaria esférica que es una gran distracción para los conductores.

Detalles sobre la instalación

The Sphere es un recinto con capacidad para 18.000 asientos que está programado para albergar su primer concierto el 29 de septiembre, cuando U2, también conocido por sus decisiones tecnológicas desconcertantes, comience su estancia de dos meses y medio.

Sin embargo, aunque parece que el exterior se puede ver incluso desde el espacio, el medio Las Vegas Review-Journal ha informado problemas en la línea de visión en el interior.

Según Madison Square Garden Entertainment, el interior de Sphere tiene 160.000 pies cuadrados, o aproximadamente el área de tres campos de fútbol, ​​​​de espacio programable. The Review-Journal informó en agosto de 2018, justo antes de que comenzara la construcción, que los asistentes a la convención que hablan otros idiomas podrían ver las mismas imágenes pero se les presentarían sus idiomas sin auriculares ni cables.

Los inicios del proyecto

Una organización que está familiarizada con el espectáculo, el ala de entretenimiento de MSG, se asoció con Las Vegas Sands Corp. para construir The Sphere. Desde su presentación, la gente ha tenido reacciones encontradas.

Algunos fueron directamente a la ciencia ficción. “No me sorprendería si la ciudad de Las Vegas desapareciera misteriosamente, eso es todo lo que digo”, tuiteó un usuario. Otro publicó que él no “confía en esa cosa en absoluto. Parece una Estrella de la Muerte, Ojo de Sauron, híbrido HAL 9000. Estoy fuera.”

Y algunos están preocupados por el tráfico, con una persona twiteando: “nah, The MSG Sphere es una locura porque si estuviera conduciendo y me cruzara con esto, me estrellaría”.

Otros también lo han relacionado con la historia de Sin City de ser una ciudad construida por trabajadores para personas que desean comprar un sueño. Así lo twitteaba otro usuario: “Me encanta ver a la gente quejarse de que la esfera gigante en Las Vegas es una monstruosidad como si Vegas no fuera un lugar. Una ciudad falsa en el desierto construida para que la gente rica pueda beber un granizado de margarita a las 11 am”.

Problemas y contratiempos

Su costo se disparó de un estimado de $ 1.2 mil millones a $ 1.7 mil millones en 2019, y a $ 2.3 mil millones en mayo, según informes del Review-Journal. Un consultor de costos demandó a la compañía por $3.1 millones que alega que se le deben, y un juez local está esperando noticias de la Corte Suprema de Nevada para ver si el jefe de MSG y propietario de los New York Knicks, James Dolan, se verá obligado a rendir declaración.

Pero la realidad es que el negocio de la dichosa esfera puede ampliarse. Madison Square Garden Entertainment escribió en su presentación anual de accionistas que había comprado un terreno en el área de Stratford de Londres para construir otra esfera.