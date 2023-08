Samsung: Todo lo que debes saber sobre el One UI 6.0 Android 14

Esto es todo lo que debes saber del recién anunciado sistema operativo One UI 6.0 de Samsung.

Samsung suele lanzar una importante actualización de Android para sus dispositivos con una nueva versión de su software One UI.

Este año, las principales actualizaciones de Android (14) llegaron por primera vez a una linea de gama media, los teléfonos inteligentes insignia Galaxy S de Samsung. Esto significa que la actualización One UI 6.0 de la compañía se basará en Android 14 y se lanzará por primera vez en la serie Galaxy S23.

Qué podemos esperar

Dado que One UI 6.0 será una importante actualización de software, es probable que venga con un diseño de software mejorado, más opciones de personalización, mejor rendimiento y muchas características nuevas.

También podría introducir una mejor sincronización de datos entre los smartphones, tabletas, smart watches, televisores y computadoras portátiles de Samsung.

Mejoras de diseño del One UI 6.0

Samsung introdujo cambios importantes en la interfaz de usuario con One UI 4.0, que trae la función de paleta de colores basada en Material You que inspira la combinación de colores de la interfaz de usuario del fondo de pantalla de inicio elegido.

Si bien mejoró esa característica con One UI 5.0, no vimos ningún cambio significativo en la interfaz de usuario. Por lo tanto, Samsung podría introducir importantes mejoras en el diseño de la interfaz de usuario con la actualización One UI 6.0.

Si bien no está claro qué elementos de la interfaz de usuario mejorará Samsung con la actualización One UI 6.0, es posible que veamos cambios en la pantalla de inicio, la pantalla de bloqueo, la bandeja de notificaciones, el área de configuración rápida y la iconografía. La empresa también podría mejorar sus widgets propios, incorporando temas dinámicos a más widgets.

Características del Android 14

Con Android 14, Google introdujo un lenguaje de diseño de interfaz de usuario mejorado para dispositivos de pantalla grande, como teléfonos y tabletas plegables, y Samsung podría implementarlo en One UI 6.0.

Al igual que Android 14, la actualización de One UI 6.0 podría permitirle modificar las teclas en dispositivos de pantalla grande y ofrecer una distribución y un comportamiento del teclado mejorados. One UI 6.0 también podría obtener Predictive Back Gesture, que mejora significativamente la navegación entre las aplicaciones y el resto de la interfaz de usuario del software.

Interfaz 6.0

Google también ha simplificado las operaciones de las aplicaciones en segundo plano, lo que ayuda a mejorar la duración de la batería en los teléfonos inteligentes y tabletas con Android. Samsung podría integrar esos cambios en su software para ofrecer una duración de la batería aún mejor en los dispositivos Galaxy.

Samsung también podría mejorar el diseño de la interfaz de usuario de sus aplicaciones estándar para teléfonos y tabletas plegables. También podemos esperar mejoras en la multitarea en pantalla dividida y los gestos en todo el sistema.

Del mismo modo podría agregar nuevas funciones a sus aplicaciones estándar como Teléfono, Mensajes, Calendario, Galería, Mis archivos, Internet Samsung, Teclado Samsung y editores de imágenes y videos incorporados. También podría traer mejoras a DeX y la aplicación de la cámara.

Características del One UI 6.0

Dado que se espera que Google lance la versión estable de Android 14 en agosto o septiembre de 2023, esperamos que Samsung lance la primera versión beta de One UI 6.0 en septiembre u octubre de 2023. Sin embargo, hay rumores que sitúan el lanzamiento el 2 de agosto.

La actualización de One UI 6.0 llegará primero al Galaxy S23, Galaxy S23+ y Galaxy S23 Ultra. La actualización podría llegar a otros teléfonos inteligentes Galaxy S y Galaxy Z de gama alta.

Para fines de 2023, Samsung podría lanzar la actualización One UI 6.0 para la mayoría de los teléfonos inteligentes de gama media y básica. Podemos esperar que el lanzamiento de la actualización de One UI 6.0 se complete antes de que finalice el primer trimestre de 2024.