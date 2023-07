El Galaxy S23 One UI 6.0 beta podría lanzarse el 2 de agosto

Samsung podría lanzar el Galaxy S23 One UI 6.0 (Android 14) el 2 de agosto.

Samsung podría estar planeando comenzar agosto con una explosión para los propietarios de Galaxy S23. Según el servicio de atención al cliente de Samsung Alemania, el programa beta One UI 6.0 para la serie Galaxy S23 comenzará el 2 de agosto, seguido de un programa beta para Galaxy A34 y Galaxy A54 el 9 de agosto.

Inicialmente, se esperaba que el programa beta Galaxy S23 se lanzara en la tercera semana de julio. Aunque esto no sucedió, no parece que Samsung retrase demasiado las cosas. Así, Samsung agregó recientemente secciones dedicadas a One UI 6.0 a sus foros comunitarios en India y EE. UU.

One UI 6.0 para todos

Sin embargo, es sorprendente que Samsung planee incorporar Android 14 y One UI 6.0 beta a los propietarios de Galaxy A34 y Galaxy A54 después de que la serie Galaxy S23 lo obtenga.

La compañía tradicionalmente abre el programa beta para sus productos estrella (de gama alta) antes de pasar a los teléfonos de gama media. No es que nos quejemos: siempre es bueno ver que Samsung presta más atención a los dispositivos Galaxy de gama media en lugar de centrarse únicamente en sus teléfonos de primera línea.

También surge irreparablemente la duda de cuándo planea Samsung lanzar One UI 5.1.1 en sus dispositivos. Se lanzó una versión beta de One UI 5.1.1 para Galaxy Z Fold 4 y Galaxy Tab S8 a principios de julio, y ahora que Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 y Tab S9 son oficiales, Samsung eventualmente debería lanzar una actualización de UI 5.1.1 para teléfonos y tabletas Galaxy elegibles.

Pero no está claro cuándo comenzará el lanzamiento público de la actualización de One UI 5.1.1. También queda por ver si la línea Galaxy S23 obtendrá la actualización One UI 5.1.1 antes de que se lance la versión beta de One UI 6.0.