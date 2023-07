Apple podría lanzar sus Mac M3 a finales del año 2023

Según informes, Apple podría lanzar sus Mac M3 de última generación a finales del año 2023.

En la WWDC del mes pasado, Apple presentó un lote de nuevas Mac, incluidos modelos basados ​​en los procesadores M2, M2 Max y M2 Ultra. La segunda generación de chips de clase M de Apple apareció por primera vez en junio de 2022, por lo que había esperanzas de que pudiéramos ver el M3 en el evento de verano de este año.

Aunque esto no sucedió, es posible que no tengamos que esperar mucho más para la tercera generación, si las fuentes de Mark Gurman son correctas. El ampliamente leído analista de filtraciones de Bloomberg predijo en la última edición de su newsletter Power On que los lanzamientos de iPhone y Apple Watch de septiembre serán los teloneros de un segundo evento de otoño centrado en la Mac.

Mac M3

Ahora que Apple ha lanzado la MacBook Air de 15 pulgadas y las nuevas Mac basadas en M2 Ultra, escribe Gurman, el lanzamiento de octubre podría presentar las primeras Mac con chips M3. Octubre es demasiado pronto para nuevos MacBook Pro o computadoras de escritorio de gama alta, por lo que los primeros beneficiarios del nuevo chip deberían ser los próximos iMac, MacBook Air de 13 pulgadas y MacBook Pro de 13 pulgadas.

Si bien los optimistas esperaban ver el M3 en la WWDC, la mayoría de los analistas sugirieron que era poco probable que apareciera tan pronto, y la nueva predicción de Gurman para el lanzamiento es en realidad antes de lo que algunos esperan.

Según los cronogramas de producción de chips proyectados, hay motivos para temer que la próxima nueva Mac no llegue hasta 2024. Incluso, un usuario de Twitter con un registro de filtraciones precisas ha afirmado específicamente que Apple no lanzará una Mac o iPad M3 este año. En comparación, la profecía de Gurman es positivamente optimista.

Otoño: la hora de la verdad

Apple podría celebrar múltiples eventos de otoño, aunque anunciar nuevas Mac en la misma presentación que un nuevo iPhone y Apple Watch les daría mucha menos cobertura de prensa.

En 2016, 2018 y 2021, hubo eventos tanto en septiembre como en octubre, con al menos una Mac presentada en el último mes. Y en 2020 Apple celebró tres en meses consecutivos: septiembre, octubre y noviembre. Ese año, el evento de noviembre se dedicó a la Mac.

La llegada de las videoconferencias pandémicas hizo que estos eventos rápidos fueran más manejables desde el punto de vista logístico, pero en los últimos años, si bien la presentación en sí está pregrabada, se ha invitado a los delegados a una reunión interna.

Chip M3

Se espera que el chip M3 brinde mejoras significativas en el rendimiento. Basado en un proceso de 3 nm completamente nuevo, se ha informado que las ganancias de velocidad serán mayores que las del M2, que utiliza un proceso mejorado de 5 nm. También podría ofrecer una mayor duración de la masa debido a una mayor eficiencia energética.

Antes de octubre, por supuesto, todas las miradas se centrarán en el evento de septiembre de Apple, con diferencia la fecha más importante del calendario de la compañía. Los teléfonos iPhone 15 serán el lanzamiento insignia, coronado por el 15 Pro Max de gama alta. Pero también esperamos ver el Apple Watch Series 9 y, si los rumores son correctos, la segunda generación del Apple Watch Ultra.