¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los próximos juegos más esperados para android en 2023? Si es así, entonces esto es para ti.

Los juegos más esperados para Android en 2023 es una lista corta, pero incluye los títulos que más han dado de qué hablar antes de su lanzamiento en los próximos meses. Entre ellos se encuentran Warframe Mobile y una edición espeical de la saga Final Fantasy.

Así que siéntate y disfruta mientras echamos un vistazo a algunos de los juegos que nos tienen muertos de impaciencia, que serán publicados y saldrán a la venta en 2023 para Android.

Esta es la lista de los juegos más esperados para Android en 2023

Warframe Mobile

Endling: Extinction Is Forever

Frostpunk: Más allá del hielo

KartRider: Drift

Rogue Company Elite

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Tras convertirse en un fenómeno del free-to-play en PC y consolas, el shooter en tercera persona Warframe podría dar finalmente el salto a Android en 2023. Las pruebas beta para móviles ya están en marcha, y combinadas con los recientes esfuerzos por añadir cross-play y cross-saves a todos sus ports, no deberías tener problemas para jugar con tus amigos.

Un RPG post-apocalíptico, Endling: Extinction is forever probablemente se convierta en uno los mejores juegos para Android de 2023. El juego está ambientado en un universo ficticio en el que encarnas a un explorador llamado Ash que quedó varado en la Tierra tras una guerra interplanetaria. Ahora Ash debe trabajar con otros supervivientes para crear una nueva colonia y salvar a la humanidad de la extinción.

Frostpunk es un juego de supervivencia y construcción de ciudades ambientado en una historia alternativa. Desarrollado por 11 bit studios, fue lanzado primero para Microsoft Windows, OS X y Linux el 11 de diciembre de 2018, en 29023 hará su debut móvil. En el juego tienes que construir una ciudad mientras gestionas recursos como la comida y el calor. También tienes que gestionar tu población, incluyendo protegerla de enfermedades.

Frostpunk: Beyond Ice es una secuela de Frostpunk que tiene lugar antes de los acontecimientos de su predecesor.

KartRider KartRider KartRider Drift es un juego de carreras. Cuenta con una gran variedad de circuitos. Este es otro de los juegos que podría consagrarse como uno de los mejores títulos para Android de 2023. ¿Lo mejor? no requerira conexión a Internet para jugar, lo que lo hace más divertido. Si tienes un dispositivo Android y quieres probar nuevos juegos en tu teléfono o tableta, entonces te sugerimos que descargues esta aplicación apenas esté disponible.

Rogue Company Elite es un juego de disparos táctico diseñado por Studio Beast. Es un juego multijugador y tiene una jugabilidad única. Podrás jugar con tus amigos en equipo o competir con otros jugadores de todo el mundo en Google Play Store. El desarrollador de Rogue Company Elite promete que habrá actualizaciones periódicas para este juego.

Final Fantasy VII: Ever Crisis es un juego de rol basado en el popular videojuego Final Fantasy VII. Desarrollado por Square Enix, está disponible en Google Play Store.

Para llevar

Este año y el que viene llegarán muchos juegos nuevos, pero eso no significa que debas olvidarte de los que ya tenemos. Si aún no has jugado a ninguno de estos títulos, ¡ahora es un buen momento para empezar!