El día que la PC fue nombrada “persona del año”

Hace 40 años uno de los inventos más importantes de la humanidad fue reconocido como tal, en una publicación que nadie podía crear

26 de diciembre de 1982. El mundo esperaba atento el lanzamiento de una de las portadas más esperadas del año, y fue impactante, aunque no por motivos obvios. Como ya era tradición, la revista Time daba a conocer a la “persona del año”, pero lejos de algún empresario, líder mundial o político, el título se lo llevó la PC.

En la inolvidable portada de la revista se deja ver hombre sentado junto a un escritorio, en el que estaba la computadora. Y el clásico “Person of the Year” se cambió por “Machine of the Year” traducido como “máquina del año”.

La máquina del año

Revista Time 1982

Ese año el premio reconoció la importancia que tenían las computadoras en la vida moderna. Un hecho respaldado por números, ya que según la misma publicación en 1980 se vendieron 724.000 computadoras personales en Estados Unidos. Al año siguiente, con más empresas uniéndose al frenesí, ese número se duplicó a 1,4 millones. En 1982, el número se duplicó una vez más. El reconociendo se resumió con la siguiente publicación en la revista Time:

Hay algunas ocasiones, sin embargo, cuando la fuerza más significativa en las noticias de un año no es un solo individuo sino un proceso, y un reconocimiento generalizado por parte de toda una sociedad de que este proceso está cambiando el curso de todos los demás procesos.

La famosa publicación de Time comenzó en 1927, cuando lanzó un suplemento destacando el protagonismo de una persona en particular. En ese entonces, el elegido fue Charles Lindbergh, un aviador que se convirtió en el primero en cruzar el océano Atlántico. En años posteriores la publicación continuó seleccionado a los protagonistas de hechos decisivos como a Isabel II, tras su coronación en Reino Unido y a los astronautas del programa Apolo de la NASA.

En 1988, la revista volvió a seleccionar a un ganador no humano, pero vital para nuestra vida. Ese año, el elegido fue el planeta Tierra y por supuesto el título fue “Planet of the Year” en español “Planeta del Año”. Más recientemente la portada ha sido cubierta por los rostros de Barack Obama, Mark Zuckerberg, Elon Musk y en su edición 2022 por Volodomir Zelenski, el presidente de Ucrania.

Pero sin duda 1982 será una edición que siempre recordaremos…